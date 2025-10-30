прогноз на матч чемпионата Туркменистана, ставка за 2.06

30 октября в 24-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Небитчи» и «Шагадам». Начало игры — в 17:00 мск.

«Небитчи»

Турнирное положение: «Небитчи» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Небитчи» уже вряд ли поднимется выше пятой строчки. А вот забила команда всего 16 мячей в 21 поединке чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небитчи» уступил «Алтын Асыру» (0:3).

До того команда подписала мировую с «Копетдагом» (3:3). А вот поединок с «Ашхабадом» принес три очка (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Небитчи» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Небитчи» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

Причем «Небитчи» исторически неудачно противостоит «Шагадаму». В пяти последних очных поединках команда добыла одну викторию при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за очки.

«Шагадам»

Турнирное положение: «Шагадам» борется за серебряные медали. Команда на данный момент находится на 2 месте.

Причем «Шагадам» имеет поровну очков с «Алтын Асыром». А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Шагадам» переиграл «Ашхабад» (2:1).

До того команда не смогла одолеть «Копетдаг» (0:0). А вот чуть ранее она сумела расправиться со скромным «Мервом» (2:0).

При этом «Шагадам» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шагадам» имеет не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.

При этом «Шагадам» не уступил в пяти своих последних поединках. Да и вообще, тылы команды в последних матчах напоминают бетон.

Плюс ко всему, команда вполне прилично выглядит в осеннем цикле. Да и вообще, «Шагадаму» пора бы прибавлять в плане реализации!

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается закрепиться на второй позиции.

Статистика для ставок

«Небитчи» в среднем забивает реже гола за матч

«Шагадам» не уступил в 5 своих последних поединках

«Шагадам» не проигрывает «Небитчи» 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 6.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.26 и 1.68.

Прогноз: «Шагадам» выглядит в разы монолитнее оппонента, и уж точно сразу активно понесется в атаку.

Номинальные гости бьются за серебряные медали, и явно способны прибавить в плане реализации.

2.06 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Небитчи» — «Шагадам» принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Победа «Шагадама» в 1 тайме за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.26 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Небитчи» — «Шагадам» позволит вывести на карту выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.26