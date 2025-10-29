29 октября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Монако». Начало игры — в 23:05 мск.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» после девяти туров французского первенства имеет девять очков в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 13-ю позицию с отрывом лишь в один пункт от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также в два балла от зоны понижения в классе (19-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура «Канарейки» на чужом поле одержали победу над «ФК Париж» (2:1).

Перед этим в восьмом туре чемпионата Франции коллектив уже остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:2 потерпел поражение от «Лилля».

Не сыграют: травмированы — Коклен и Лепенан, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Нант» проиграл лишь раз при трех ничьих и одной победе.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, они добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Юссеф Эль-Араби — лучший бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» после девяти туров французского первенства имеет 17 очков в активе и находится в зоне еврокубков (топ-6).

Команда занимает шестую позицию с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в один пункт от седьмой, нееврокубковой строчки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура национального чемпионата монегаски на своем поле одержали победу над «Тулузой» (1:0).

Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов княжеский клуб уже не выиграл, когда опять-таки в домашних стенах разошелся мировой с «Тоттенхэмом» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Камара, Дайер, Градецки и Закария, в недостаточной форме — Погба, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монако» выиграл лишь раз при четырех ничьих и одном поражении.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три балла, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть их перевес в классе над соперником.

Ансу Фати — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Нант» не проиграл

в семи из 10-ти последних матчей «Монако» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Монако» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.00, победа «Нанта» — в 4.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.

Прогноз: в семи из 10-ти последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

2.05 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Нант» — «Монако» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Монако».

2.50 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Нант» — «Монако» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50