«Интер» без проблем справится с «Фиорентиной»?

прогноз на матч Серии А, ставка за 2.24

29 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Фиорентина». Начало игры — в 22:45мск.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» стартовал неплохо, занимая 4-е место в Серии А после восьми туров, набрав 15 очков при 19 забитых мячах и 11 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в гостях «Наполи» со счетом 1:3 в матче 8-го тура Серии А.

До того команда обыграла в Лиге чемпионов «Юнион» (4:0) и оказалась сильнее «Ромы» (1:0) в Серии А.

Не сыграют: травмированы — Ди Дженнаро, Паласьос, Тюрам

Состояние команды: «Интер» не без проблем, но привыкает к требованиям Кристиана Киву и претендует на самые высокие места по итогам сезона, несмотря на поражение в последнем туре чемпионата

В Лиге чемпионов «нерадзурри» пока ни разу не потерпели поражение, да и календарь был весьма благосклонным для миланцев — «Аякс», «Славия» и «Юнион» не являются теми соперниками, с которыми можно было бы терять очки.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» в текущем сезоне занимает 18-е место в таблице, набрав 4 очка за восемь встреч, и имеет положительную разницу мячей 7:12.

Последние матчи: предыдущий поединок «фиалки» сыграли вничью с «Болоньей» в матче 8-го тура Серии А — 2:2.

До того «Фиорентина» обыграла «Рапид» (3:0) в Лиге конференций и уступила «Милану» (1:2) в Серии А.

Не сыграют: травмированы — Куаме, Лэмпти

Состояние команды: «Фиорентина» после возвращения Стефано Пиоли на тренерский мостик стартовала совсем из рук вон плохо, находясь в зоне вылета и ни разу не выиграв за восемь первых встреч сезона.

Пока что «фиалки» выигрывают только в матчах Лиги конференций, где не встретили особого сопротивления от таких команд как «Сигма» и «Рапид».

Статистика для ставок

«Фиорентина» еще ни разу не победила в текущем сезоне Серии А

«Интер» забивает в каждом официальном матче текущего сезона

Последняя встреча между командами завершилась победой «Интера» со счетом 2:1 в Милане

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в 8.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.11.

Прогноз: Учитывая текущее состояние «Фиорентины», миланцы вряд ли испытают определенные проблемы с гостями

Ставка: Победа «Интера» с форой -1,5 за 2.02.

Прогноз: «Интер» выглядит фаворитом в данной встрече и вряд ли обойдутся без большого количества забитых мячей

Ставка: Тотал «Интера» больше 2,5 за 2.44