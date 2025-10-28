«Хайденхайм» сделает все возможное для победы

прогноз на матч Кубка Германии, ставка за 2.60

«Хайденхайм» встретится с «Гамбургом» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Поединок пройдет 28 октября и начнется в 20:30 по мск.

«Хайденхайм»

Путь к 1/16 финала: Кубок Германии для команды стартовал с 1/32 финала, где «Хайденхайму» удалось обыграть «Балингер» со счетом 5:0 в гостях, забивая голы в каждом из таймов.

Стоит отметить, что команда провалила старт нынешнего сезона в Бундеслиге, занимая предпоследнее 17-е место в таблице с 4 очками в активе после 8-и туров.

Последние матчи: В прошлом поединке Бундеслиги «Хайденхайм» проиграл «Хоффенхайму» со счетом 1:3. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Вердером» (2:2), сравняв счет на 83-й минуте.

Команда не может победить в Бундеслиге на протяжении 3-х последних матчей. За этот отрезок «Хайденхайм» также уступил «Штутгарту» со счетом 0:1.

Состояние команды: «Хайденхайм» точно не может похвастаться стартом нынешнего сезона, но при этом команда еще способна пошуметь в Кубке Германии, но для этого необходимо обыгрывать «Гамбург».

В единственном матче «Хайденхайм» уверенно победил, но в чемпионате страны у команды есть проблемы с обороной, пропустив уже 16 голов за 8 встреч.

«Гамбург»

Путь к 1/16 финала: Команда также начала свой путь в Кубке Германии с 1/32 финала. На этой стадии «Гамбург» не без труда обыграл «Пирмазенс» со счетом 2:1 в рамках дополнительного времени.

В чемпионате Германии команда пытается оторваться от зоны вылета. После 8-и туров «Гамбург» занимает 13-е место в таблице с 8-ю очками в активе, опережая 16-ю строчке на 4 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече Бундеслиги команда уступила «Вольфсбургу» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 15-й минуте. Матчем ранее «Гамбург» проиграл «Лейпцигу» (1:2).

До этого у команды была беспроигрышная серия, которая насчитывала 3 матча подряд. За этот отрезок «Гамбург» обыгрывал «Майнц» (4:0) и «Хайденхайм» (2:1), а также сыграл вничью с «Унионом» (0:0).

Состояние команды: «Гамбург» не отличается стабильностью в нынешнем сезоне. Команда может выдать серию с набранными очками в Бундеслиге, а затем проиграть несколько матчей к ряду.

В последних 5-и очных встречах «Гамбург» ни разу не проиграл «Хайденхайму», трижды победил и дважды команды сыграли вничью. Смогут ли гости обыграть соперника на сей раз? На чужом поле это будет сделать сложнее...

Статистика для ставок

«Хайденхайм» не может победить на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах

«Гамбург» проиграл 2 последних матча в Бундеслиге

В последних 5-и очных встречах «Гамбург» ни разу не проиграл «Хайденхайму»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Хайденхайма» — 2.55, победа «Гамбурга» — 2.60, ничья — за 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

Прогноз: «Хайденхайм» будет пытается четко отработать в обороне. «Гамбург» испытает проблемы на чужом половине поля.

Ставка: Индивидуальный тотал «Гамбурга» 1 меньше за 2.60.

Прогноз: Можно предположить, что «Хайденхайм» сделает все возможное для победы в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Хайденхайма» за 2.55.