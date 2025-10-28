«Аугсбург» встретится с «Бохумом» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Поединок пройдет 28 октября и начнется в 22:45 мск.

Иван РомановИван РомановСпортивный редактор LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» в таблице Бундеслиги находится на 15-м месте.  В активе команды 7 набранных очков по итогам восьми встреч.

Ранее в 1/32 финала Кубка Германии «Аугсбург» победил «Галлешер» со счетом 2:0.

Последние матчи: 25 октября «Аугсбург» расстроил своих фанатов в противостоянии с «РБ Лейпцигом».  Команда уступила со счетом 0:6.

Кроме того, в октябре «Аугсбург» один раз победил и дважды сыграл вничью.  За текущий месяц команда забила 5 голов и пропустила 9 мячей.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аугсбург» считается фаворитом предстоящего матча.  Команда из элитного дивизиона должна добиться победы.  Вряд ли хозяева поля не смогут дожать соперника.

В текущем сезоне «Аугсбург» из четырех домашних матчей выиграл один.  Но с представителем второй Бундеслиги команда точно будет играть смелее и активнее, что должно отразиться на цифрах на табло.

«Бохум»

Турнирное положение: В таблице 2-й Бундеслиги «Бохум» находится очень низко.  Команда располагается на предпоследнем, 17-м месте, и рискует по итогам сезона понизиться в классе.

В 1/32 финала турнира «Бохум» 16 августа в гостях взял верх над берлинским «Динамо» со счетом 3:1.

Последние матчи: В текущем месяце «Бохум» из трех матчей выиграл один. 18 октября клуб дома одолел берлинскую «Герту» со счетом 3:2.

Также в октябре «Бохум» уступил «Кайзерслаутерну» (2:3) и разошелся миром с «Хольштайн Килем» (1:1).

Состояние команды: У «Бохума» сейчас очень сложная ситуация.  Во 2-й Бундеслиге команда борется за выживание.  Сейчас для клуба приоритет — избежать понижения в классе, а не добиться успеха в Кубке Германии.

Последняя встреча между командами состоялась 12 апреля 2025 года, когда оба клуба еще играли в Бундеслиге.  Тогда «Бохум» дома уступил «Аугсбургу» со счетом 1:2.

Стоит отметить, что «Бохум» в нынешнем сезоне выиграл лишь один из семи гостевых матчей.

Статистика для ставок

  • В 1/32 финала Кубка Германии «Аугсбург» победил «Галлешер» со счетом 2:0
  • На предыдущей стадии турнира «Бохум» в гостях одолел берлинское «Динамо»
  • «Бохум» в нынешнем сезоне выиграл лишь один из семи гостевых матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аугсбурга» — 1.54, победа «Бохума» — 5.27, ничья — за 4.43.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.38 соответственно.

Прогноз: «Аугсбург» считается фаворитом.  Команда должна уверенно выиграть встречу.  Стоит поставить на победу «Аугсбурга» с форой (-1) с коэффициентом 1.87.

1.87Победа «Аугсбурга» с форой (-1)Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 1.87 на матч «Аугсбург» — «Бохум»  принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Победа «Аугсбурга» с форой (-1) за 1.87.

Прогноз: «Бохум» плохо играет на выезде.  Скорее всего, гости не доставят проблем «Аугсбургу».  Высока вероятность того, что фаворит одержит победу на классе.  Голевой феерии ждать не стоит.

2.38ТМ 2.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.38 на матч «Аугсбург» — «Бохум»  позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: ТМ 2.5 за 2.38.