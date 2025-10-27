прогноз на матч чемпионат Бразилии, ставка за 2.49

27 октября в 30-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Палмейрас» и «Крузейро». Начало игры — в 02:30 мск.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Поросята» сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Палмейрас» имеет поровну очков с «Фламенго». А вот отличилась команда 53 результативными выстрелами в 28 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Поросята» уступили ЛДУ Кито (0:3).

До того команда была бита «Фламенго» (2:3). А вот поединок с «Ред Булл Брагантино» завершился уверенной победой (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Палмейрас» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Хоакин Пикерес — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Поросята» нынче выглядит не лучшим образом. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

Причем «Палмейрас» традиционно удачно противостоит «лисам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена закрепиться на первой строчке таблицы.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Лисы» еще бьются за чемпионство. Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Крузейро» на 5 очков отстает от дуэта лидеров. Команда в 29 поединках отличилась 42 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лисы» переиграли «Форталезу» (1:0).

До того команда не сумела одолеть «Атлетико Минейро» (1:1). А вот чуть ранее она подписала мировую со «Спорт Ресифи» (1:1).

При этом «Крузейро» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кассио, Луис Синистерра — травмированы.

Состояние команды: «Лисы» нынче заметно прибавили. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

При этом «Крузейро» вполне преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает реже одного мяча за матч.

Команда слабовато выглядит в плане реализации. А вот Кайо Жорже наколотил уже 15 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Лисы» намерены воспользоваться не лучшим психологическим состоянием соперника.

Статистика для ставок

«Лисы» не проиграли в 4 своих последних поединках

«Палмейрас» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч

«Поросята» уступили в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.79.

Прогноз: «Поросята» намерены закрепиться на вершине, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоят «Крузейро».

Ставка: Победа «Палмейраса» в 1 тайме за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03