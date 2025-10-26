26 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Барселона». Начало игры — в 18:15 мск.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» продуктивно выступают в чемпионате. Команда сейчас находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Реал» Мадрид на 2 очка опережает вечного конкурента. А вот атака команды выглядит прилично, забивая в среднем 2 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сливочные» переиграли «Ювентус» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Хетафе» (1:0). Да и поединок с «Вильярреалом» завершился уверенной викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Реал» Мадрид настрелял 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Антонио Рюдигер, Давид Алаба — травмированы.
Состояние команды: «Сливочные» способны еще прибавить в плане реализации. Да и не пропускают мадридцы два матча подряд.
Причем «Реал» Мадрид исторически неудачно противостоит «Барсе». В пяти последних очных поединках мадридцы уступили каталонцам.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Результативный Килиан Мбаппе и его партнеры способны поднатореть в плане реализации.
«Барселона»
Турнирное положение: Каталонцы привычно бьются за успех на всех фронтах. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы Ла Лиги.
Причем «Барселона» набрала 22 очка в 9 стартовых турах чемпионата. Да и отличились игроки команды 24 результативными выстрелами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Каталонцы разгромили «Олимпиакос» (6:1).
До того команда нанесла поражение «Жироне» (2:1). А вот чуть ранее она была бита нестабильной «Севильей» (1:4).
При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Хоан Гарсия, Гави, Роберт Левандовский, Дани Ольмо — травмированы.
Состояние команды: Каталонцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда Ханса-Дитера Флика победила в 2 своих последних матчах.
При этом «Барселона» в двух своих последних матчах настреляла 8 мячей. А вот в плане надежности тылов у команды не все столь ладно.
Каталонцы явно намерены выбраться в лидеры. Вот только в лазарете находится сразу несколько ведущих исполнителей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и последние успехи в очных поединках явно окрыляют «кулес».
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают гол за матч
- Каталонцы одолели «сливочных» в 5 последних очных поединках
- «Реал» Мадрид победил в 4 своих последних матчах
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.28 и 3.40.
Прогноз: «Реал» Мадрид намерен прервать серию неудач в матчах с каталонцами, и в родных стенах будет активно атаковать.
Номинальные гости сильны даже без ряда ведущих игроков, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.
Ставка: ТБ 6.5 за 7.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «сливочные» сумеют минимально переиграть команду Флика.
Ставка: Точный счёт 1:0 за 19.00
Базовый прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона» с коэффициентом для ставки 2.18.