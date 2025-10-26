Смело ставим на голепад в «Эль-Класико»!

дерзкая ставка за 7.50 на матч Ла Лиги

26 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Барселона». Начало игры — в 18:15 мск.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» продуктивно выступают в чемпионате. Команда сейчас находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Реал» Мадрид на 2 очка опережает вечного конкурента. А вот атака команды выглядит прилично, забивая в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сливочные» переиграли «Ювентус» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Хетафе» (1:0). Да и поединок с «Вильярреалом» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Реал» Мадрид настрелял 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Антонио Рюдигер, Давид Алаба — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Сливочные» способны еще прибавить в плане реализации. Да и не пропускают мадридцы два матча подряд.

Причем «Реал» Мадрид исторически неудачно противостоит «Барсе». В пяти последних очных поединках мадридцы уступили каталонцам.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Результативный Килиан Мбаппе и его партнеры способны поднатореть в плане реализации.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы привычно бьются за успех на всех фронтах. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

Причем «Барселона» набрала 22 очка в 9 стартовых турах чемпионата. Да и отличились игроки команды 24 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Каталонцы разгромили «Олимпиакос» (6:1).

До того команда нанесла поражение «Жироне» (2:1). А вот чуть ранее она была бита нестабильной «Севильей» (1:4).

При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Хоан Гарсия, Гави, Роберт Левандовский, Дани Ольмо — травмированы.

Состояние команды: Каталонцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда Ханса-Дитера Флика победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Барселона» в двух своих последних матчах настреляла 8 мячей. А вот в плане надежности тылов у команды не все столь ладно.

Каталонцы явно намерены выбраться в лидеры. Вот только в лазарете находится сразу несколько ведущих исполнителей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и последние успехи в очных поединках явно окрыляют «кулес».

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

Каталонцы одолели «сливочных» в 5 последних очных поединках

«Реал» Мадрид победил в 4 своих последних матчах

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.28 и 3.40.

Прогноз: «Реал» Мадрид намерен прервать серию неудач в матчах с каталонцами, и в родных стенах будет активно атаковать.

Номинальные гости сильны даже без ряда ведущих игроков, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

7.50 ТБ 6.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.50 на матч «Реал» Мадрид — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 6500₽, общая выплата — 7500₽

Ставка: ТБ 6.5 за 7.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «сливочные» сумеют минимально переиграть команду Флика.

19.00 Точный счёт 1:0 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 19.00 на матч «Реал» Мадрид — «Барселона» принесёт чистый выигрыш 18 000₽, общая выплата — 19 000₽

Ставка: Точный счёт 1:0 за 19.00

Не пропустите

Базовый прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона» с коэффициентом для ставки 2.18.