«Реал» обыграл «Барселону» в первом «Класико» при Хаби Алонсо

В воскресенье на «Сантьяго Бернабеу» снова зажглись прожекторы главного матча испанского футбола — «Эль-Класико» получился огненным. «Реал» под руководством Хаби Алонсо оторвался от главного соперника на пять очков благодаря голам Мбаппе и Беллингема. Ослабленная травмами и без дисквалифицированного Ханси Флика «Барселона» смогла ответить лишь голом Фермина Лопеса. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляцией.

90+12' Хотя, ещё не всё – прямо сейчас на поле стенка на стенку зацепились игроки «Реала» и «Барселоны», но вроде ничего жестокого.

90+11' И всё на этом! «Реал» обыгрывает «Барселону» в «Эль-Класико»!

90+11' Жёлтые раздал арбитр Лунину и Бальде.

90+10' Ну и куда же без потасовки на бровке в «Класико»! Сцепились обе скамейки за пределами поля.

90+10' Педри удалён с поля! Получил вторую жёлтую за фол на Чуамени прямой ногой.

90+9' Фермин получил жёлтую карточку.

90+8' Родриго пробил со штрафного, Щенсный отбил на угловой!

90+7' Камавинга заработал штрафной на половине поля «Барселоны», важные секунды для «Реала» выиграл француз.

90+7' Араухо пытался обыграть защитника в штрафной, упустил мяч за лицевую.

90+6' Родриго не смог обыграть Ямаля на левом фланге.

90+5' Касадо бил после паса Барджи низом, попал в Чуамени.

90+5' Родриго с правой ноги бил в дальний угол — в руки Щенсному.

90+4' Барджи навешивал с правого фланга, Милитао сыграл головой.

90+3' Педри навесил с правого фланга, прямо в руки Куртуа.

90' Добавлено 9 минут.

90' У «Реала» Себальос и Гонсало Гарсия выходят вместо Беллингема и Мбаппе.

89' Не обработал Кунде мяч в штрафной «Реала»! Отлично открылся под передачу Ямаля, но не смог пробить! Отличный момент был у «Барсы»!

88' Мимо ворот бьёт Мбаппе! Отлично прошёл Килиан по левому флангу, близко к штанге пробил.

88' Пяткой на Кунде пытался скинуть Рашфорд – Милитао перехватил.

86' Камавинга на газоне, нужна помощь врачей французу.

85' У Барджи не получилось обыграть Каррераса, упустил он мяч за боковую.

84' Араухо в подкате перехватил пас Камавинги на Мбаппе, опасную атаку остановил!

84' Барджи вышел вместо Кубарси у «Барселоны».

83' Араухо издали пробил по воротам Куртуа — мимо ворот.

81' Во вне игры оказался Мбаппе после паса Браима.

80' Мбаппе опасно вошёл в штрафную с левого фланга, попал в защитника, а потом ещё и удар Чуамени заблокировал Кубарси.

78' Браим Диас отлично сыграл против Педри у своей штрафной, перехватил пас испанца.

76' Кунде пытался на ход Ямалю отдать передачу по правому флангу, слишком сильно получилось, Куртуа забрал.

75' Отлично в подкате сыграл Араухо, перехватил пас Карвахаля на Мбаппе.

74' Араухо и Касадо выходят у «Барселоны» вместо Гарсии и Феррана.

72' Родриго и Карвахаль выходят вместо Винисиуса и Вальверде. Винисиус активно недоволен заменой, даже сразу ушёл в раздевалку Вини.

71' Кунде пробил головой после навеса Рашфорда – выше ворот.

70' Ямаль красиво сыграл в стенку с Торресом, но Милитао не дал пробить испанцу, выбил на угловой.

69' Мбаппе не пошёл в штрафную под передачу Браима, не поняли друг друга игроки «Реала».

69' Снова забил «Реал»! Но в положении вне игры был Браим Диас на правом фланге.

68' Ямаль разрезал оборону «Реала» пасом на ход Феррану, Куртуа вышел и накрыл мяч.

67' Подряд удары Беллингема и Чуамени блокирует Кунде, самоотверженно играет Жюль.

66' Винисисус вошёл в штрафную с левого фланга и пробил – мимо дальнего угла.

66' Браим выходит вместо Гюлера в составе «Реала».

64' Присел на газон Вальверде, возможно, нужна замена уругвайцу.

63' Чуамени не дал пробить Гарсии! В подкате у своей штрафной отлично сыграл Орельен!

63' Хёйсен в подкате прервал пас на Ямаля!

62' Камавинга перелетел через Гарсию, который стелился в подкате – не было фола.

61' Ферран потерял мяч на линии штрафной «Реала», Беллингем отобрал.

59' Милитао оказался в штрафной «Барсы» после борьбы с соперником, но точно прострелить не смог защитник.

58' Рашфорд навесил на дальнюю штангу, Куртуа забрал мяч.

57' Хёйсен получает жёлтую карточку, грубо влетел в ногу Фермину у своей штрафной.

57' Беллингем рукой отмахнулся от Педри, арбитр зафиксировал фол.

56' Не дал пройти Ямалю Каррерас! В подкате вынес мяч у своей вратарской!

55' Рашфорд отдавал вперёд на Феррана, Хёйсен не дал сыграл Торресу.

53' Фермин сильно пробил по воротам «Реала», Куртуа на месте.

52' Щенсный тащит пенальти от Мбаппе! В левый верхний угол бил француз, отбил Войцех!

52' Назначен пенальти в ворота «Барселоны»!

50' К монитору позвали арбитра, кажется, будет пенальти!

50' ВАР смотрит момент.

49' Угловой заработал Беллингем, а мяч попал в руку Гарсии после отскока.

47' Винисиус простреливал вдоль ворот, Щенсный отбил на угловой.

47' Фермин пробил из-за штрафной – в руки Куртуа.

46' Второй тайм! «Класико» продолжается!

45+7' Перерыв! Закончен первый тайм в огненном «Эль-Класико», самое время отдохнуть 15 минут.

45+7' Кубарси заблокировал удар Винисиуса из штрафной! Отлично ушёл бразилец от Кунде, но пробить не смог.

45+5' Ферран с полулёта пробил из-за штрафной – Куртуа на месте.

45+4' Мбаппе скидывал на Вальверде из штрафной, Бальде перехватил.

45+3' Кунде забросил мяч вперёд, Куртуа снова сыграл.

45+2' У Феррана не получился пас в штрафную, Куртуа забрал мяч.

45' Добавлено 6 минут.

45' Мбаппе забил из офсайда! Но здорово сыграл на добивании после удара Беллингема.

43' ГОООООООООООООООООООЛ! «Реал» снова впереди! Винисиус с левой ноги навесил на дальнюю штангу, мяч долго летел до Милитао, тот скинул головой идеально на ногу Беллингему, который завершил атаку в пустой угол. 2:1!

42' Откровенно Педри тянул за футболку Винисиуса, жёлтая карточка за срыв атаки.

41' Куртуа тащит после удара головой Кубарси!

41' Камавинга добежал в свою штрафную и перехватил опаснейшую передачу Педри с левого фланга! Отлично отработал француз.

40' Де Йонг выбил мяч на угловой после прострела Каррераса.

38' ГОООООООООООООООООООЛ! Сравняла «Барселона»! Гюлер потерял мяч у своей штрафной, Бальде скинул Рашфорду, тот прострелил в центр штрафной – а там Фермин завершил в касание. 1:1 в «Класико»!

38' Гюлер тончайшую передачу на Мбаппе в штрафную пытался вырезать, Щенсный успел выйти и накрыть мяч.

37' Беллингем бил с линии штрафной после паса Каррераса, Щенсный зафиксировал мяч.

36' Ямаль нарушил правила в штрафной «Реала», Чуамени получил по ногам от испанца.

35' Щенсный тащит удар Винисиуса! Мбаппе скинул на Вини, тот из-под защитника бил в дальний угол.

34' Торрес опасно бил из штрафной, Куртуа забрал мяч!

32' Гюлер бил с угла штрафной после розыгрыша углового, попал в де Йонга.

31' Гюлер отдавал пас на ход Мбаппе, не дал французу сыграть защитник.

30' Тащит Щенсный после удара Хёйсена! В подкате замыкал навес защитник, очень опасный был момент.

29' Мбаппе с острого угла пробил по воротам Щенсного – отбил поляк.

29' Гарсия сфолил на Беллингеме на фланге.

28' Винисиус со всей силы вынес мяч в аут и попал в Ямаля. Заводит трибуны бразилец, чувствует уверенность в себе.

26' Вальверде с левой ноги приложился из-за штрафной – выше ворот.

25' Мяч едва не срикошетил в угол ворот Щенсного после удара Беллингема! Угловой подаст «Реал».

24' Первая жёлтая карточка в матче! Вальверде её получил за фол в центре поля.

23' ВАР всё подтвердил, игра продолжается, «Реал» ведёт!

22' ГОООООООООООООООООЛ! Снова впереди «Реал»! Беллингем отдал вразрез на Мбаппе и тот переиграл Щенсного ударом в дальний угол! 1:0!

21' Каррерас выиграл борьбу у Ямаля на фланге! Не дал защитник прорваться Ламину и набрать скорость.

20' Кубарси пытался издалека пробить по воротам, Винисиус ему помешал – без фола.

19' «Барселона» пытается найти комфорт во владении мячом, «Реал» подсел на свою половину.

18' Кунде не дал Винисиусу войти в штрафную, отлично отработал француз.

17' Беллингем скидывал мяч на Куртуа и чуть не привёз! Пришлось бельгийцу выбивать в аут.

16' Педри получил по ногам в центре поля, остановил его Гюлер.

15' Милитао вынес мяч со своей половины, не дал Ямалю зацепиться.

14' Гол отменён! Флешбеки с прошлогоднего «Класико» настигают «Реал». Было положение вне игры у Килиана.

12' ГООООООООООООООООЛ! «Реал» впереди! Мбаппе поймал мяч после отскока метрах в 25 от ворот и первым касанием пробил – идеально попал в правую девятку! Счёт открыт в «Класико», 1:0!

10' Милитао перехватил заброс Фермина! Опасная атака могла получиться у гостей.

09' Ямаль сместился под удар с левой ноги – мимо ворот.

08' В офсайде оказался Бальде после заброса Гарсии.

07' Рашфорд пытался на дриблинге ворваться в штрафную «Реала», Камавинга в подкате его остановил.

06' Беллингем забрасывал на дальнюю штангу, мяч ушёл за пределы поля.

05' Отменяет пенальти арбитр! Не фолил Ямаль, по мнению Сото Градо.

04' Винисиус бил по ноге Ямаля, кажется. А не наоборот.

03' ВАР смотрит момент, возможно, не было фола.

02' Пенальти в ворота «Барселоны»! Ямаль ударил по ногам Винисиусу в своей штрафной!

02' Рашфорд бил из штрафной после отскока, Милитао заблокировал!

01' Стартовый свисток даёт арбитр, «Класико» началось!

До матча

18:15 Звучит гимн «Реала», команды выходят на поле, всё готово к битве!

18:10 Как и всегда, Сото Градо будет находиться под огромным давлением и пристальным вниманием — «Эль-Класико» традиционно сопровождается спорами и эмоциональными вспышками, а судье потребуется опыт и характер, чтобы удержать матч под контролем, учитывая ожидаемую интенсивность игры.

Статистика матчей под руководством Сото Градо: «Реал Мадрид» — 14 побед, 6 ничьих, 2 поражения. «Барселона» — 6 побед, 3 ничьи, 5 поражений.

18:05 Судейская бригада матча: главный арбитр — Сесар Сото Градо. Ассистенты — Гильермо Конехеро Санчес и Марио Мелеро Лопес. Четвёртый судья — Карлос Альварес Фернандес. Видеоарбитры (ВАР) — Хавьер Иглесиас Вильянуэва и Рубен Бесерриль Гомес.

18:00 В Мадриде сегодня +17, отличная погода для футбола. Но едва ли она повлияет на матч, крыша на «Бернабеу» будет закрыта.

17:55 «Реал» и «Барселона» сыграли 260 «Эль-Класико» за всю историю. У королевского клуба 101 победа, у каталонцев — 100. Ещё 59 матчей завершились вничью. Смогут ли сегодняшние гости сравнять статистику?

17:30 Стартовые составы на «Класико»:

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Милитао, Хёйсен, Каррерас, Тчуамени, Камавинга, Гюлер, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

«Барселона»: Щенсный, Кунде, Гарсия, Кубарси, Бальде, де Йонг, Педри, Фермин, Ямаль, Рашфорд, Ферран.

«Реал Мадрид»

С приходом Хаби Алонсо мадридцы переживают тихую революцию. Бывший полузащитник мадридского клуба сделал ставку на структурированный контроль мяча и сбалансированную систему преесинга — и результаты не заставили себя ждать: 11 побед в 12 матчах во всех турнирах; 8 побед в 9 матчах Ла Лиги; лишь одно поражение — в дерби с «Атлетико». В отличие от хаотичных атак времён Анчелотти, нынешний «Реал» играет вдумчивее.

Джуд Беллингем стал дирижёром центра, сочетая работу в подыгрыше и реализацию моментов. Килиан Мбаппе адаптировался к роли свободного форварда, а Винисиус Жуниор вновь демонстрирует динамику и резкость, которых не хватало весной.

В защите у Алонсо не всё идеально: Рюдигер и Алаба остаются в лазарете, поэтому тренеру приходится перестраивать оборону — Вальверде нередко уходит на правый фланг, а Рауль Асенсио компенсирует пробелы в центре. Тем не менее, «Реал» редко допускает больше одного пропущенного за матч.

Потери: Рюдигер, Алаба, возможен лимит по минутам для Карвахаля.

Реплика Хаби Алонсо перед матчем: «Мы обязаны думать не о реванше, а о контроле игры. Эль Класико выигрывается умом».

«Барселона»

В прошлом сезоне «Барса» провела идеальные «Класико» — четыре победы из четырёх, включая исторические 4:0 на «Бернабеу» и победу в финале Кубка. Но теперь всё иначе.

Команда идёт второй в таблице, отставая на два очка, и подходит к встрече в условиях кадрового кризиса: Травмированы: Тер Стеген, Гави, Рафинья, Левандовский, Дани Ольмо. Под вопросом: Кунде (ушиб), а де Йонг восстановился после болезни.

Главный тренер Ханси Флик дисквалифицирован, поэтому на скамейке будет его ассистент Маркус Зорг. Несмотря на потери, «Барса» набрала ход. Команда выиграла 5 из 6 последних матчей, включая эффектное 6:1 над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов. В центре поля вновь важнейшая роль у Педри и де Йонга, а на флангах прогрессирует Ламин Ямаль, который в 18 лет стал лидером атак.

В атакующей группе вероятна схема 4-2-3-1, где Ферран Торрес сыграет центрального нападающего, а позади него разместятся Ямаль, Фермин Лопес и Рашфорд.

Философия Флика осталась прежней: высокий прессинг, агрессивная игра по флангам и ставка на владение, хотя именно это может стать уязвимостью против скоростных контратак Мбаппе.

Реплика Маркуса Зорга перед матчем: «Мы не фавориты, но Эль Класико не признаёт статусов. Здесь решает сердце».

