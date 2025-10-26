26 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Барселона». Начало игры — в 18:15 мск.

«Реал Мадрид»

Турнирное положение: «Реал» в текущем сезоне возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 21 балл за девять встреч, и имеет положительную разницу мячей 20:9.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв в домашнем матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» со счетом 1:0. До того команда обыграла в Примере «Хетафе» (1:0) и «Вильярреал» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Алаба, Хейсен, Рюдигер, Себальос, Александер-Арнольд, Карвахаль

Доктор Педро Луис Риполь в интервью Marca разобрал непростую ситуацию, в которой оказались футболисты, стремящиеся успеть восстановиться к Эль Класико.

Трент находится в конце периода заживления травмы, но риск остаётся, поскольку он ещё не прошёл полную фазу восстановления. Это ставит его под угрозу рецидива. Карвахаль? Травмы икроножной мышцы особенно коварны: они могут оставить тонкие рубцы и вызывать дискомфорт месяцами. Главное — не попасть в цикл повторных повреждений, как это уже случалось у него раньше. Прогноз в целом благоприятный, но риск возврата травмы есть. Педро Луис Риполь спортивный врач

Другие проблемные игроки «Реала»:

Хейсен слишком рано восстанавливается после травмы икроножной, чтобы быть уверенным в полном выздоровлении, особенно в матче с максимальной нагрузкой. Алаба и Себальос: перегрузки — это предупреждения о возможных более серьёзных проблемах, а вот Менди надо окончательно восстановиться, чтобы выйти из порочного круга травм. Педро Луис Риполь спортивный врач

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Реал» мощно начал сезон, но уже в первом матче с сильным конкурентом разгромно проиграл в гостях.

Но после победы над «Ювентусом» мадридцы вполне способны вновь порадовать своих фанатов и оторваться от каталонцев в турнирной таблице.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» в текущем сезоне занимает 2-е место в таблице Примеры, набрав 22 балла за девять встреч, и имеет положительную разницу мячей 24:10.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв дома «Олимпиакос» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 6:1.

До того команда обыграла «Жирону» (2:1) и разгромно проиграла «Севилье» (1:4) в Примере.

Не сыграют: травмированы — тер Стеген, Гави, Жоан Гарсия, Рафинья, Левандовски, Дани Ольмо.

Доктор Педро Луис Риполь в интервью Marca так охарактеризовал медицинские проблемы «Барселоны»:

Поддерживаею решение не рисковать с Ольмо и не спешить с Жоаном Гарсией — менисковые травмы крайне серьёзные. Рафинья: у таких травм около 30% рецидивов, и у него уже был тревожный сигнал, потому он, как и Ферран Торрес тоже в «желтой» зоне риска. Что касается Ламина, он не травмирован, но страдает от пубалгии (хроническое повреждение мягких тканей в области паха, вызванное растяжением или разрывом мышц, сухожилий или связок) — это не мешает играть, но не позволяет показывать максимум. Он выходит на поле, но это уже не тот Ламин. Педро Луис Риполь спортивный врач

Состояние команды: «Барселона» нока не слишком сильно похожа на себя образца прошлого сезона, но даже при определенном спаде игровой формы, каталонцы могут выдать хороший матч на «Бернабеу».

Стоит отметить, что команда также будет играть в «Эль-Классико» без своего главного тренера Ханса-Дитера Флика, удаленного в прошлой игре против «Жироны». Это может как усложнить задачу, так и замотивировать «сине-гранатовых».

Статистика для ставок

«Реал» проиграл «Барселоне» в пяти последних играх

В очных матчах команды забили друг другу от 4 и более голов в последних 7 из 10 встреч

Последняя встреча между командами завершилась победой «Барселоны» со счетом 4:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 4.30, а победа «Барселоны» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.31 и 3.40.

Прогноз: Команды в очных встречах любят забивать много и вполне возможно, в шестой раз подряд «Реал» и «Барселона» забьют от 4 и более голов на двоих

2.18 Тотал больше 4 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Реал Мадрид» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Тотал больше 4 за 2.18.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Реал» прервет серию неудач в «Эль-Классико» и уверенно победит при своих фанатах

3.20 Победа «Реала» с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Реал Мадрид» — «Барселона» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Победа «Реала» с форой -1,5 за 3.20