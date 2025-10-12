прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 2.05

12 октября в отборочном матче на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Сан-Марино и Кипр. Начало встречи — 16:00 мск.

Сан-Марино

Турнирное положение: Сан-Марино замыкает группу H, не сумев набрать очков в шести поединках. Команда забила всего один мяч, пропустив 28 в свои.

Последние матчи: в последней игре Сан-Марино было уничтожено сборной Австрией со счетом 0:10.

Ранее сборная проиграла Мальте со счетом 3:1 и неудачно себя показала в поединке против Боснии и Герцеговины (1:6).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сан-Марино до старта квалификации имел очень маленькие шансы на удачное выступление, а сейчас картина просто ужасная. Что может помочь сборной?

Кипр

Турнирное положение: Кипр занимает четвертую строчку в группе H, набрав пять баллов в шести поединках. Команда забила семь очков и пропустила девять в свои.

Последние матчи: в последней игре Кипр сыграл вничью против Боснии и Герцеговины (2:2).

Ранее сборная также сыграла вничью с командой Румынии (2:2) и проиграла с минимальным счетом Австрии (0:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Кипр перед этим матчем имеет все шансы поправить свою разницу мячей. Сколько забьют киприоты?

Статистика для ставок

Сан-Марино смог забить всего один мяч в квалификации

Кипр не знает побед на протяжении пяти матчей

Сан-Марино имеет худший показатель по пропущенным мячам в группе

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Кипра дают 1.27, а на Сан-Марино — 12.00, ничью букмекеры оценивают в 6.00.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.21, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.67.

Прогноз: Ожидаем в этом матче много голов, так что начнем со ставки ТБ 3. Это основное пари.

2.05 ТБ 3 в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Сан-Марино — Кипр принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.05.

Прогноз: Верим в крупную победу Кипра, поэтому поставим на Фору -3.

4.60 Фора Кипра в матче -3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.60 на матч Сан-Марино — Кипр принесёт прибыль 3600₽, общая выплата — 4600₽

Ставка: Фора Кипра в матче -3 за 4.60.