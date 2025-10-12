12 октября в отборочном матче на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Сан-Марино и Кипр. Начало встречи — 16:00 мск.
Сан-Марино
Турнирное положение: Сан-Марино замыкает группу H, не сумев набрать очков в шести поединках. Команда забила всего один мяч, пропустив 28 в свои.
Последние матчи: в последней игре Сан-Марино было уничтожено сборной Австрией со счетом 0:10.
Ранее сборная проиграла Мальте со счетом 3:1 и неудачно себя показала в поединке против Боснии и Герцеговины (1:6).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сан-Марино до старта квалификации имел очень маленькие шансы на удачное выступление, а сейчас картина просто ужасная. Что может помочь сборной?
Кипр
Турнирное положение: Кипр занимает четвертую строчку в группе H, набрав пять баллов в шести поединках. Команда забила семь очков и пропустила девять в свои.
Последние матчи: в последней игре Кипр сыграл вничью против Боснии и Герцеговины (2:2).
Ранее сборная также сыграла вничью с командой Румынии (2:2) и проиграла с минимальным счетом Австрии (0:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Кипр перед этим матчем имеет все шансы поправить свою разницу мячей. Сколько забьют киприоты?
Статистика для ставок
- Сан-Марино смог забить всего один мяч в квалификации
- Кипр не знает побед на протяжении пяти матчей
- Сан-Марино имеет худший показатель по пропущенным мячам в группе
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Кипра дают 1.27, а на Сан-Марино — 12.00, ничью букмекеры оценивают в 6.00.
Тотал меньше 2,5 идет за 2.21, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.67.
Прогноз: Ожидаем в этом матче много голов, так что начнем со ставки ТБ 3. Это основное пари.
Ставка: ТБ 3 в матче за 2.05.
Прогноз: Верим в крупную победу Кипра, поэтому поставим на Фору -3.
Ставка: Фора Кипра в матче -3 за 4.60.