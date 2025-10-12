12 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Фарерские острова и Чехия. Начало встречи — 19:00 мск.
Фарерские острова
Турнирное положение: после шести встреч Фареры занимают третье место в группе L с 9 очками в активе при разнице мячей 8:5.
Последние матчи: в последнем матче островитяне разгромили сборную Черногории со счетом 4:0.
До того Фареры обыграли Гибралтар (1:0) и минимально уступили Хорватии (0:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Фареры стали, пожалуй, одним из главных откровений текущего европейского отбора. Ранее никогда не претендовавшая на что-то большее команда сейчас берет очки в матчах против соперников своего уровня или чуть выше, а также навязывает бой фаворитам группы. Временный всплеск или постепенное становление местного футбола — мы сможем узнать позже.
Чехия
Турнирное положение: сейчас Чехия занимает вторую строчку в квинтете с 13 баллами после шести игр при положительной разнице мячей 11:6.
Последние матчи: в прошлом матче чехи на своем поле сыграли вничью с хорватами — 0:0.
До того Чехия в июньских встречах сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) в «товарке» и обыграла Черногорию (2:0) в матче отбора к ЧМ-2026.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Чехия после поколения Бароша, Недведа, Коллера и Росицки по сей день не может воспитать игроков схожего уровня, но при этом команда может бороться за прямое попадание на ЧМ, если все сложится в их пользу.
Статистика для ставок
- Команды играли между собой восемь раз— во всех случаях победу праздновали чехи
- Последняя встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Чехии
- Фареры выиграли последние три из четырех последних игр в отборе
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Фареров дают 8,40, а на Чехию — 1,40, ничью букмекеры оценивают в 4,80.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,94, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,84.
Прогноз: Фареры будут биться при своих фанатах насмерть и вряд ли в такой обстановке стоит ожидать сверхрезультативной встречи
Основная ставка: Тотал меньше 2,5 за 1,94.
Прогноз: в качестве дополнительной ставки можно взять итоговую победу Фареров с определенной форой
Дополнительная ставка: Победа Фареров с форой +1 за 2,29.