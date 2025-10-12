прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 2.46

12 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Фарерские острова и Чехия. Начало встречи — 19:00 мск.

Фарерские острова

Турнирное положение: после шести встреч Фареры занимают третье место в группе L с 9 очками в активе при разнице мячей 8:5.

Последние матчи: в последнем матче островитяне разгромили сборную Черногории со счетом 4:0.

До того Фареры обыграли Гибралтар (1:0) и минимально уступили Хорватии (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Фареры стали, пожалуй, одним из главных откровений текущего европейского отбора. Ранее никогда не претендовавшая на что-то большее команда сейчас берет очки в матчах против соперников своего уровня или чуть выше, а также навязывает бой фаворитам группы. Временный всплеск или постепенное становление местного футбола — мы сможем узнать позже.

Чехия

Турнирное положение: сейчас Чехия занимает вторую строчку в квинтете с 13 баллами после шести игр при положительной разнице мячей 11:6.

Последние матчи: в прошлом матче чехи на своем поле сыграли вничью с хорватами — 0:0.

До того Чехия в июньских встречах сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) в «товарке» и обыграла Черногорию (2:0) в матче отбора к ЧМ-2026.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Чехия после поколения Бароша, Недведа, Коллера и Росицки по сей день не может воспитать игроков схожего уровня, но при этом команда может бороться за прямое попадание на ЧМ, если все сложится в их пользу.

Статистика для ставок

Команды играли между собой восемь раз— во всех случаях победу праздновали чехи

Последняя встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Чехии

Фареры выиграли последние три из четырех последних игр в отборе

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Фареров дают 8,40, а на Чехию — 1,40, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,94, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,84.

Прогноз: Фареры будут биться при своих фанатах насмерть и вряд ли в такой обстановке стоит ожидать сверхрезультативной встречи

1.94 Тотал меньше 2,5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Фарерские острова — Северная Македония принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Основная ставка: Тотал меньше 2,5 за 1,94.

Прогноз: в качестве дополнительной ставки можно взять итоговую победу Фареров с определенной форой

2.29 Победа Фареров с форой +1

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч Фарерские острова — Северная Македония принесёт чистый выигрыш 1290₽, общая выплата — 2290₽

Дополнительная ставка: Победа Фареров с форой +1 за 2,29.