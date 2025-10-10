Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Шотландия была на грани срыва: Греция давила прессингом, хозяева почти ничего не создавали у чужих ворот, так ещё и пропустили на исходе часа игры. Но за 28 минут команда Стива Кларка всё перевернула — и забила три мяча до финального свистка. Не лучший матч по качеству, но одна из важнейших побед отборочного цикла — и нервы в группе С раскалены до предела.

Результат матча

ШотландияЭдинбургШотландия3:1ГрецияГрецияАфины
0:1 Константинос Цимикас 62' 1:1 Райан Кристи 64' 2:1 Льюис Фергюсон 80' 3:1 Линдон Дайкс 90+3'
Шотландия:  Ангус Ганн,  Грант Хэнли,  Джон Сауттар,  Эндрю Робертсон (Скотт Маккена 90'),  Аарон Хики (Энтони Ралстон 58'),  Райан Кристи (Киран Тирни 83'),  Льюис Фергюсон,  Скотт МакТоминай,  Джон МакГинн,  Че Адамс (Линдон Дайкс 83'),  Ben Gannon Doak (Билли Гилмор 59')
Греция:  Константинос Цолакис,  Константинос Цимикас,  Константинос Мавропанос,  Георгиос Ваяннидис,  Георгиос Масурас (Константинос Карецас 72'),  Христос Зафейрис (Христос Музакитис 83'),  Димитриос Курбелис (Петрос Манталос 83'),  Константинос Кульеракис,  Вангелис Павлидис (Фотис Иоаннидис 72'),  Христос Дзолис,  Анастасиос Бакасетас (Яннис Константелиас 72')
Жёлтые карточки:  Райан Кристи 72',  Льюис Фергюсон 90+7'  —  Димитриос Курбелис 34',  Христос Зафейрис 44',  Константинос Цимикас 79'

Кларк сохранил каркас: Робертсон и Хики вернулись на фланги, впереди — Че Адамс в окружении Кристи и юного Бена Гэннон-Доука.  План был прагматичным — пережить стартовое давление греков, поймать ритм через подборы и «стандарты».  У Ивана Йовановича схема работала с первых минут: агрессивный прессинг душил первую передачу шотландцев, ширина через Цолиса и Масураса разрывала защитные линии, а Павлидис уже на 8-й минуте обязан был открывать счёт, но с пары метров не замкнул идеальную прострельную передачу Бакасетаса.

Шотландия — Греция
Шотландия — Греция globallookpress.com

Полчаса «Хэмпден» смотрел, как местная сборная бегает без мяча.  Шотландия за весь тайм создала xG на уровне погрешности — около 0,06 — и не нанесла ни одного по-настоящему содержательного удара.  Греки лучше выбирали зоны, раньше приходили на подбор, вынуждали хозяев выбивать на Адамса.  Даже эпизод с жёсткой жёлтой для Зафеириса за симуляцию у линии штрафной скорее подчеркнул инерцию игры: Фергюсон действительно в стык сыграл по корпусу, а рефери трактовал падение как актёрство — момент, от которого на трибунах закипело, а на табло так ничего и не изменилось.

Перелом после часа и реактивный отрезок шотландцев

Второй тайм начался в том же ключе: Павлидис и Масурас били с выгодных позиций — мимо.  Шотландцы не выдерживали напора: сначала Аарон Хики схватился за заднюю поверхность бедра и ушёл с поляна 58-й минуте.  А почти сразу после замены Греция добилась логичного.  Розыгрыш через правый край, стенка Цолис — Бакасетас, плотный выстрел Павлидиса заблокирован Суттаром, но на отскок первым успевает Костас Цимикас — 0:1 на 62-й минуте.

Костас Цимикас празднует гол
Костас Цимикас празднует гол globallookpress.com

Ответ хозяев был неожиданно взрослым и мгновенным.  С углового Кристи подал на дальнюю, Рэлстон вернул мяч свечой в штрафную, Хэнли выиграл «второй этаж», и сам Кристи, среагировав на хаос, с близкой дистанции протолкнул в сетку.  ВАР тянул паузу, вычерчивал линии — офсайда не нашлось.  «Хэмпден» ожил.

Райан Кристи
Райан Кристи globallookpress.com

После 1:1 шотландцы, наконец, обрели структуру: Гилмор поджал опорную зону, Робертсон вспомнил, как доставлять мяч в штрафную, а переходы стали быстрее и злее.  Адамс не реализовал момент со стандарта, но общий наклон поля уже чувствовался.  Кульминация — на 78-й минуте.  Дальний штрафной Робертсона повис у вратарской, Суттар пробил в толпе, рикошет и Фергюсон касанием вонзил мяч в сетку.  Первый гол полузащитника «Болоньи» за сборную, и в какой важный момент!

Игроки Шотландии празднуют второй гол
Игроки Шотландии празднуют второй гол globallookpress.com

Греция пошла ва-банк, получила шансы после удара Константелиаса и прострелов на 11 метров — Ангус Ганн выручал своими полётами под перекладину.  А в компенсированное время гости подарили развязку сами: Цолакис пытался сохранить мяч в поле, но неуклюже выбросил его ладонью прямо на Дайкса, и тот не промахнулся по пустым — 3:1.

Линдон Дайкс
Линдон Дайкс globallookpress.com

Что значит эта победа

Три очка — кислородная подушка в группе и психологический разворот после мартовского разгрома от этих же греков в Лиге Наций.  Шотландия поджимает Данию (по 7 очков) и отрывается от прямых конкурентов за «стыки».  Уже в воскресенье — Беларусь, а Греция едет к датчанам: любая потеря очков в этой группе может разрушить шансы поехать на ЧМ.

Игра, которую Греция контролировала час, проиграна за полчаса шотландской неуступчивости, стандартам и атмосфере «Хэмпдена».  Команда Кларка редко блистала с мячом — но блеснула характером.  А в отборе к мировому чемпионату это валюта, которая конвертируется лучше любых изяществ.