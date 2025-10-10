Шотландия была на грани срыва: Греция давила прессингом, хозяева почти ничего не создавали у чужих ворот, так ещё и пропустили на исходе часа игры. Но за 28 минут команда Стива Кларка всё перевернула — и забила три мяча до финального свистка. Не лучший матч по качеству, но одна из важнейших побед отборочного цикла — и нервы в группе С раскалены до предела.
Результат матча
Кларк сохранил каркас: Робертсон и Хики вернулись на фланги, впереди — Че Адамс в окружении Кристи и юного Бена Гэннон-Доука. План был прагматичным — пережить стартовое давление греков, поймать ритм через подборы и «стандарты». У Ивана Йовановича схема работала с первых минут: агрессивный прессинг душил первую передачу шотландцев, ширина через Цолиса и Масураса разрывала защитные линии, а Павлидис уже на 8-й минуте обязан был открывать счёт, но с пары метров не замкнул идеальную прострельную передачу Бакасетаса.
Полчаса «Хэмпден» смотрел, как местная сборная бегает без мяча. Шотландия за весь тайм создала xG на уровне погрешности — около 0,06 — и не нанесла ни одного по-настоящему содержательного удара. Греки лучше выбирали зоны, раньше приходили на подбор, вынуждали хозяев выбивать на Адамса. Даже эпизод с жёсткой жёлтой для Зафеириса за симуляцию у линии штрафной скорее подчеркнул инерцию игры: Фергюсон действительно в стык сыграл по корпусу, а рефери трактовал падение как актёрство — момент, от которого на трибунах закипело, а на табло так ничего и не изменилось.
Перелом после часа и реактивный отрезок шотландцев
Второй тайм начался в том же ключе: Павлидис и Масурас били с выгодных позиций — мимо. Шотландцы не выдерживали напора: сначала Аарон Хики схватился за заднюю поверхность бедра и ушёл с поляна 58-й минуте. А почти сразу после замены Греция добилась логичного. Розыгрыш через правый край, стенка Цолис — Бакасетас, плотный выстрел Павлидиса заблокирован Суттаром, но на отскок первым успевает Костас Цимикас — 0:1 на 62-й минуте.
Ответ хозяев был неожиданно взрослым и мгновенным. С углового Кристи подал на дальнюю, Рэлстон вернул мяч свечой в штрафную, Хэнли выиграл «второй этаж», и сам Кристи, среагировав на хаос, с близкой дистанции протолкнул в сетку. ВАР тянул паузу, вычерчивал линии — офсайда не нашлось. «Хэмпден» ожил.
После 1:1 шотландцы, наконец, обрели структуру: Гилмор поджал опорную зону, Робертсон вспомнил, как доставлять мяч в штрафную, а переходы стали быстрее и злее. Адамс не реализовал момент со стандарта, но общий наклон поля уже чувствовался. Кульминация — на 78-й минуте. Дальний штрафной Робертсона повис у вратарской, Суттар пробил в толпе, рикошет и Фергюсон касанием вонзил мяч в сетку. Первый гол полузащитника «Болоньи» за сборную, и в какой важный момент!
Греция пошла ва-банк, получила шансы после удара Константелиаса и прострелов на 11 метров — Ангус Ганн выручал своими полётами под перекладину. А в компенсированное время гости подарили развязку сами: Цолакис пытался сохранить мяч в поле, но неуклюже выбросил его ладонью прямо на Дайкса, и тот не промахнулся по пустым — 3:1.
Что значит эта победа
Три очка — кислородная подушка в группе и психологический разворот после мартовского разгрома от этих же греков в Лиге Наций. Шотландия поджимает Данию (по 7 очков) и отрывается от прямых конкурентов за «стыки». Уже в воскресенье — Беларусь, а Греция едет к датчанам: любая потеря очков в этой группе может разрушить шансы поехать на ЧМ.
Игра, которую Греция контролировала час, проиграна за полчаса шотландской неуступчивости, стандартам и атмосфере «Хэмпдена». Команда Кларка редко блистала с мячом — но блеснула характером. А в отборе к мировому чемпионату это валюта, которая конвертируется лучше любых изяществ.