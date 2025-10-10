Шотландия была на грани срыва: Греция давила прессингом, хозяева почти ничего не создавали у чужих ворот, так ещё и пропустили на исходе часа игры. Но за 28 минут команда Стива Кларка всё перевернула — и забила три мяча до финального свистка. Не лучший матч по качеству, но одна из важнейших побед отборочного цикла — и нервы в группе С раскалены до предела.

Результат матча Шотландия Эдинбург 3:1 Греция Афины 0:1 Константинос Цимикас 62' 1:1 Райан Кристи 64' 2:1 Льюис Фергюсон 80' 3:1 Линдон Дайкс 90+3' Шотландия: Ангус Ганн, Грант Хэнли, Джон Сауттар, Эндрю Робертсон ( Скотт Маккена 90' ), Аарон Хики ( Энтони Ралстон 58' ), Райан Кристи ( Киран Тирни 83' ), Льюис Фергюсон, Скотт МакТоминай, Джон МакГинн, Че Адамс ( Линдон Дайкс 83' ), Ben Gannon Doak ( Билли Гилмор 59' ) Греция: Константинос Цолакис, Константинос Цимикас, Константинос Мавропанос, Георгиос Ваяннидис, Георгиос Масурас ( Константинос Карецас 72' ), Христос Зафейрис ( Христос Музакитис 83' ), Димитриос Курбелис ( Петрос Манталос 83' ), Константинос Кульеракис, Вангелис Павлидис ( Фотис Иоаннидис 72' ), Христос Дзолис, Анастасиос Бакасетас ( Яннис Константелиас 72' ) Жёлтые карточки: Райан Кристи 72', Льюис Фергюсон 90+7' — Димитриос Курбелис 34', Христос Зафейрис 44', Константинос Цимикас 79'

Статистика матча 3 Удары в створ 3 0 Удары мимо 4 37 Владение мячом 63 4 Угловые удары 4 0 Офсайды 2 12 Фолы 17

Кларк сохранил каркас: Робертсон и Хики вернулись на фланги, впереди — Че Адамс в окружении Кристи и юного Бена Гэннон-Доука. План был прагматичным — пережить стартовое давление греков, поймать ритм через подборы и «стандарты». У Ивана Йовановича схема работала с первых минут: агрессивный прессинг душил первую передачу шотландцев, ширина через Цолиса и Масураса разрывала защитные линии, а Павлидис уже на 8-й минуте обязан был открывать счёт, но с пары метров не замкнул идеальную прострельную передачу Бакасетаса.

Шотландия — Греция globallookpress.com

Полчаса «Хэмпден» смотрел, как местная сборная бегает без мяча. Шотландия за весь тайм создала xG на уровне погрешности — около 0,06 — и не нанесла ни одного по-настоящему содержательного удара. Греки лучше выбирали зоны, раньше приходили на подбор, вынуждали хозяев выбивать на Адамса. Даже эпизод с жёсткой жёлтой для Зафеириса за симуляцию у линии штрафной скорее подчеркнул инерцию игры: Фергюсон действительно в стык сыграл по корпусу, а рефери трактовал падение как актёрство — момент, от которого на трибунах закипело, а на табло так ничего и не изменилось.

Перелом после часа и реактивный отрезок шотландцев

Второй тайм начался в том же ключе: Павлидис и Масурас били с выгодных позиций — мимо. Шотландцы не выдерживали напора: сначала Аарон Хики схватился за заднюю поверхность бедра и ушёл с поляна 58-й минуте. А почти сразу после замены Греция добилась логичного. Розыгрыш через правый край, стенка Цолис — Бакасетас, плотный выстрел Павлидиса заблокирован Суттаром, но на отскок первым успевает Костас Цимикас — 0:1 на 62-й минуте.

Костас Цимикас празднует гол globallookpress.com

Ответ хозяев был неожиданно взрослым и мгновенным. С углового Кристи подал на дальнюю, Рэлстон вернул мяч свечой в штрафную, Хэнли выиграл «второй этаж», и сам Кристи, среагировав на хаос, с близкой дистанции протолкнул в сетку. ВАР тянул паузу, вычерчивал линии — офсайда не нашлось. «Хэмпден» ожил.

Райан Кристи globallookpress.com

После 1:1 шотландцы, наконец, обрели структуру: Гилмор поджал опорную зону, Робертсон вспомнил, как доставлять мяч в штрафную, а переходы стали быстрее и злее. Адамс не реализовал момент со стандарта, но общий наклон поля уже чувствовался. Кульминация — на 78-й минуте. Дальний штрафной Робертсона повис у вратарской, Суттар пробил в толпе, рикошет и Фергюсон касанием вонзил мяч в сетку. Первый гол полузащитника «Болоньи» за сборную, и в какой важный момент!

Игроки Шотландии празднуют второй гол globallookpress.com

Греция пошла ва-банк, получила шансы после удара Константелиаса и прострелов на 11 метров — Ангус Ганн выручал своими полётами под перекладину. А в компенсированное время гости подарили развязку сами: Цолакис пытался сохранить мяч в поле, но неуклюже выбросил его ладонью прямо на Дайкса, и тот не промахнулся по пустым — 3:1.

Линдон Дайкс globallookpress.com

Что значит эта победа

Три очка — кислородная подушка в группе и психологический разворот после мартовского разгрома от этих же греков в Лиге Наций. Шотландия поджимает Данию (по 7 очков) и отрывается от прямых конкурентов за «стыки». Уже в воскресенье — Беларусь, а Греция едет к датчанам: любая потеря очков в этой группе может разрушить шансы поехать на ЧМ.

Игра, которую Греция контролировала час, проиграна за полчаса шотландской неуступчивости, стандартам и атмосфере «Хэмпдена». Команда Кларка редко блистала с мячом — но блеснула характером. А в отборе к мировому чемпионату это валюта, которая конвертируется лучше любых изяществ.