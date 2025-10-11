прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.15

11 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Эквадор. Начало игры — в 03:30 мск.

США

Турнирное положение: Американцы автоматически квалифицировались на Мундиаль. Так что команда нынче проводит лишь контрольные поединки.

При этом США летом дошла до финала Золотого кубка. В финале «штатники» драматически уступили Мексике.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Американцы одолели Японию (3:0).

До того команда была бита крепкими южнокорейцами (0:2). А вот поединок с Мексикой завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках США забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Американцы нынче выглядят не столь монолитно. Команда до последней виктории уступила 2 раза подряд.

Причем США традиционно успешно противостоит Эквадору. В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Штатники» одолели эквадорцев в 3 последних очных поединках.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадорцы сумели выйти на Мундиаль. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Эквадор на 9 очков отстал от лидера группы. При этом команда отличилась лишь 14 забитыми мячами в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Эквадорцы переиграли аргентинцев (1:0).

До того команда не сумела одолеть Парагвай (0:0). А вот чуть ранее она подписала мировую еще и с Перу (0:0).

При этом Эквадор в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась одним забитым мячом без пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Эквадорцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда не пропускала в 5 своих последних матчах.

При этом Эквадор до последнего матча не забивал 4 матча подряд. А вот в среднем команда пропускает реже гола за матч.

Команда слабовато действует в плане реализации. Да и «штатников» она не может обыграть уже долгих 14 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Эквадорцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Эквадор не пропускал в 5 своих последних поединках

США одолел эквадорцев в 3 последних очных поединках

Эквадорцы не проигрывают уже больше года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.70.

Прогноз: Американцы выглядят не столь монолитно, плюс эквадорцы способны прибавить в плане реализации.

Номинальные хозяева имеют в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, да и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.75