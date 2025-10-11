11 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» и «Торпедо». Начало встречи — 14:30 мск.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: Команда из Тулы занимает, на данный момент, 11-ю строчку, набрав 15 очков при 18 забитых и 16 пропущенных мячей.
Последние матчи: «Арсенал» сыграл вничью в последнем матче против «Сокола» — 1:1.
Ранее команда проиграла «Нефтехимику» (0:1) в Первой лиге и разгромила в Кубке России «Волну» (3:0).
В последних пяти матчах «Арсенал» одержал одну победу, добыл две ничьи и дважды проиграл. Разница мячей на этом отрезке — 7:6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В этом сезоне «Арсенал» выглядит не лучшим образом, занимая место в середине турнирной таблице при всего трех победах в текущем сезоне.
«Торпедо»
Турнирное положение: Команда из Москвы идет 17-й в турнирной таблице Первой лиги, набрав 9 очков при разнице мячей 8:20.
Последние матчи: «Торпедо» в последней встрече разгромно проиграл на своем поле «Черноморцу» — 1:4.
Ранее команда два раза подряд победила, обыграв сначала «Кристалл-МЕЗ» (3:1) в Кубке России, а затем выиграла у «Енисея» (1:0) в гостях.
В последних пяти матчах «Торпедо» показал некоторый подъем на фоне предыдущих результатов — 2 победы и 3 поражения в последних 5 встречах при разнице мячей 7:9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Торпедо» после скандального отстранения из РПЛ, так и не начав выступления в высшем дивизионе, откровенно посыпалось — после удачного прошлого сезона «автозаводцы» ныне находятся в зоне вылета, одержав только две победы в текущем розыгрыше.
Статистика для ставок
- «Торпедо» выиграл последний матч
- «Арсенал» не обыгрывал «Торпедо» с 2014-го года
- Обе команды проиграли в последних встречах
Прогноз и ставка
Тотал меньше 2,5 идет за 1.49, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,44.
Прогноз: Вряд ли стоит ожидать результативной встречи, но обе команды могут отличиться в этой встрече.
Ставка: Обе забьют — Да за 2.11.
Прогноз: Стоит ожидать, что «Арсенал» одержит победу при своих фанатах.
Ставка: Победа «Арсенала» за 2.24.