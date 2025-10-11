«Арсенал» победит при своих фанатах?

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.11

11 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» и «Торпедо». Начало встречи — 14:30 мск.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Команда из Тулы занимает, на данный момент, 11-ю строчку, набрав 15 очков при 18 забитых и 16 пропущенных мячей.

Последние матчи: «Арсенал» сыграл вничью в последнем матче против «Сокола» — 1:1.

Ранее команда проиграла «Нефтехимику» (0:1) в Первой лиге и разгромила в Кубке России «Волну» (3:0).

В последних пяти матчах «Арсенал» одержал одну победу, добыл две ничьи и дважды проиграл. Разница мячей на этом отрезке — 7:6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: В этом сезоне «Арсенал» выглядит не лучшим образом, занимая место в середине турнирной таблице при всего трех победах в текущем сезоне.

«Торпедо»

Турнирное положение: Команда из Москвы идет 17-й в турнирной таблице Первой лиги, набрав 9 очков при разнице мячей 8:20.

Последние матчи: «Торпедо» в последней встрече разгромно проиграл на своем поле «Черноморцу» — 1:4.

Ранее команда два раза подряд победила, обыграв сначала «Кристалл-МЕЗ» (3:1) в Кубке России, а затем выиграла у «Енисея» (1:0) в гостях.

В последних пяти матчах «Торпедо» показал некоторый подъем на фоне предыдущих результатов — 2 победы и 3 поражения в последних 5 встречах при разнице мячей 7:9.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Торпедо» после скандального отстранения из РПЛ, так и не начав выступления в высшем дивизионе, откровенно посыпалось — после удачного прошлого сезона «автозаводцы» ныне находятся в зоне вылета, одержав только две победы в текущем розыгрыше.

Статистика для ставок

«Торпедо» выиграл последний матч

«Арсенал» не обыгрывал «Торпедо» с 2014-го года

Обе команды проиграли в последних встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 2.24, а на «Шинник» — 3.20, ничью букмекеры оценивают в 3.00.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.49, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,44.

Прогноз: Вряд ли стоит ожидать результативной встречи, но обе команды могут отличиться в этой встрече.

2.11 Обе забьют — Да Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч «Арсенал» — «Торпедо» позволит вывести на карту выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Обе забьют — Да за 2.11.

Прогноз: Стоит ожидать, что «Арсенал» одержит победу при своих фанатах.

2.24 Победа «Арсенала» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Арсенал» — «Торпедо» принесёт прибыль 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Победа «Арсенала» за 2.24.