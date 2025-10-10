10 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Уругвай и Доминиканская Республика. Начало игры — в 15:45 мск.
Уругвай
Турнирное положение: Уругвайцы досрочно квалифицировались на Мундиаль. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Уругвай в 18 матчах набрал 28 зачетных баллов. В них команда отличилась 22 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Уругвайцы не смогли одолеть Чили (0:0).
До того команда уверенно разобралась с Перу (3:0). Да и поединок с Венесуэлой завершился успехом (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Уругвай забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уругвайцы нынче выглядят довольно уверенно. Команда не пропускала в 3 своих последних поединках.
Причем Уругвай не проигрывает уже три матча кряду. Да и пропускает команда в среднем реже одного мяча за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда на голову сильнее скромных доминиканцев.
Доминиканская Республика
Турнирное положение: Доминиканцы неудачно выступили на Золотом кубке. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы своего квартета.
Причем Доминиканская Республика набрала всего один балл в 3 матчах. При этом команда отличилась 3 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Доминиканцы были биты Иорданией (0:3).
До того команда не дала себя обыграть Суринаму (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от Коста-Рики (1:2).
При этом Доминиканская Республика в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Доминиканцы нынче выглядят скромненько. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.
При этом Доминиканская Республика не может забить уже 2 матча кряду. А вот в среднем команда пропускает чаще гола за матч.
Команда весьма слабо действует в плане реализации. Да и состав доминиканцев по именам выглядит весьма скромно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Доминиканцы постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Доминиканская Республика не побеждала в 4 своих последних матчах
- Уругвай не пропускал в 3 последних поединках
- Уругвайцы в среднем забивают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уругвай — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.70, а победа оппонента — в скромные 17.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.77 и 2.16.
Прогноз: Уругвайцы выглядят монолитнее соперника, плюс способны прибавить в плане реализации.
Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и доминиканцы забивают с огромной натугой.
Ставка: Фора Уругвая -2.5 за 2.67.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.86