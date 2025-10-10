прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 2.07

10 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Северная Ирландия и Словакия. Начало встречи — 21:45 мск.

Северная Ирландия

Турнирное положение: после двух матчей Северная Ирландия занимает второе место в группе A с 6 очками в активе при разнице мячей 4:4.

Последние матчи: предыдущие встречи североирландской команды завершились неоднозначно — сначала был обыгран Люксембург (3:1), а затем последовало поражение от Германии (1:3).

До того Северная Ирландия в июне играла в товарищеских матчах против Исландии (1:0) и Дании (1:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Северная Ирландия вряд ли займет последнее место в квартете, а в случае успеха в очных играх против Словакии и в домашней игре против Германии команда может рассчитывать и на исторический выход в финальную стадию турнира.

Словакия

Турнирное положение: сейчас Словакия возглавляет свой квартет с 6 баллами после двух игр при положительной разнице мячей 3:0.

Последние матчи: в сентябрьских играх словаки отыграли отлично с точки зрения результата — были обыграны дома немцы (2:0) и в гостях люксембуржцы (1:0).

До того Словакия в июньских «товарках» проиграла Израилю (0:1) и Греции (1:4).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Словаки отлично начали отборочный турнир и стоит ожидать, что в случае успехов в матчах против Северной Ирландии, команда будет с позиции силы бороться за первое место в квартете со сборной Германии.

Статистика для ставок

Команды играли между собой четырежды — трижды победу праздновали словаки, одна встреча завершилась вничью

Североирландцы забивали в девяти последних матчах

Словаки неизменно обыгрывали Северную Ирландию в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Северной Ирландии дают 2,25, а на Словакию — 3,15, ничью букмекеры оценивают в 3,00.

Тотал меньше 2,5 идет за 6,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,46.

Прогноз: североирландцы будут биться при своих фанатах, но вполне стоит ожидать победу гостей с минимальной форой

Победа Словакии с форой 0



Основная ставка: Победа Словакии с форой 0 за 2,09.

Прогноз: Не стоит ожидать сверхрезультативной игры, где хотя бы один гол уже будет праздником

Тотал меньше 1,5



Дополнительная ставка: Тотал меньше 1,5 за 2,65.