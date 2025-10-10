10 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Южная Корея и Бразилия. Начало игры — в 14:00 мск.
Южная Корея
Турнирное положение: Южнокорейцы досрочно квалифицировались на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Южная Корея в 10 матчах набрала 22 зачетных балла. В них команда отличилась 20 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно успешно. Южнокорейцы не уступили Мексике (2:2).
До того команда нанесла поражение сборной США (2:0). А вот поединок с Японией завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Южная Корея забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Южнокорейцы нынче выглядят довольно уверенно. Команда не проигрывала в 2 своих последних поединках.
Причем Южная Корея традиционно неудачно противостоит Бразилии. В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда явно не боится соперника, к тому же мотивирована одолеть его впервые с 1999 года.
Бразилия
Турнирное положение: Бразильцы успешно прошли квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем Бразилия набрала 28 очков в 18 матчах отбора. При этом команда отличилась 24 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бразильцы были биты Боливией (0:1).
До того команда уверенно переиграла чилийцев (3:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение Парагваю (1:0).
При этом Бразилия в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бразильцы нынче смотрятся не столь монолитно. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.
При этом Бразилия в квалификации на Мундиаль выглядела не столь выгодно. А вот в среднем команда пропускает чуть реже гола за матч.
Команда весьма скромно действует в плане реализации. Так что у бразильцев имеются ресурсы поднатореть в этом аспекте.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Бразильцы постараются реабилитироваться за последнюю неудачу.
Статистика для ставок
- Бразилия в среднем забивает чаще гола за матч
- Южная Корея не проигрывала в 2 последних поединках
- Южнокорейцы уступили Бразилии в 5 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бразилия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 5.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.78 и 2.04.
Прогноз: Бразильцы наверняка прибавят в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят южнокорейцам.
Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно сразу понесутся в атаку.
Ставка: Победа Бразилии в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.93