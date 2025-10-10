прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.10

10 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Южная Корея и Бразилия. Начало игры — в 14:00 мск.

Южная Корея

Турнирное положение: Южнокорейцы досрочно квалифицировались на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Южная Корея в 10 матчах набрала 22 зачетных балла. В них команда отличилась 20 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно успешно. Южнокорейцы не уступили Мексике (2:2).

До того команда нанесла поражение сборной США (2:0). А вот поединок с Японией завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Южная Корея забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Южнокорейцы нынче выглядят довольно уверенно. Команда не проигрывала в 2 своих последних поединках.

Причем Южная Корея традиционно неудачно противостоит Бразилии. В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда явно не боится соперника, к тому же мотивирована одолеть его впервые с 1999 года.

Бразилия

Турнирное положение: Бразильцы успешно прошли квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем Бразилия набрала 28 очков в 18 матчах отбора. При этом команда отличилась 24 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бразильцы были биты Боливией (0:1).

До того команда уверенно переиграла чилийцев (3:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение Парагваю (1:0).

При этом Бразилия в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бразильцы нынче смотрятся не столь монолитно. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

При этом Бразилия в квалификации на Мундиаль выглядела не столь выгодно. А вот в среднем команда пропускает чуть реже гола за матч.

Команда весьма скромно действует в плане реализации. Так что у бразильцев имеются ресурсы поднатореть в этом аспекте.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Бразильцы постараются реабилитироваться за последнюю неудачу.

Статистика для ставок

Бразилия в среднем забивает чаще гола за матч

Южная Корея не проигрывала в 2 последних поединках

Южнокорейцы уступили Бразилии в 5 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бразилия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.78 и 2.04.

Прогноз: Бразильцы наверняка прибавят в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят южнокорейцам.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно сразу понесутся в атаку.

2.10 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Южная Корея — Бразилия позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа Бразилии в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

2.93 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.93 на матч Южная Корея — Бразилия принесёт прибыль 1930₽, общая выплата — 2930₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.93