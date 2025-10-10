10 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Исландия и Украина. Начало встречи — в 21:45 мск.
Исландия
Турнирное положение: После двух встреч Исландия идет второй в группе. В активе команды три набранных очка. У Исландии одна победа и одно поражение.
Последние матчи: Исландцы уверенно начали отборочный цикл. В первом туре команда разгромила Азербайджан со счетом 5:0. Встреча состоялась 5 сентября.
Однако второй матч обернулся поражением. 9 сентября Исландия в гостях уступила Франции со счетом 1:2.
Состояние команды: Главный тренер Арнар Гюннлёйгссон может рассчитывать практически на всех ведущих исполнителей — серьёзных потерь у команды нет.
Исландцы традиционно уверенно смотрятся на своём поле. Победа над Азербайджаном показала, что команда может успешно действовать первым номером и выигрывать.
За последние десять домашних матчей в отборочных циклах Исландия уступила лишь трижды. Более того, в квалификациях в семи из восьми последних домашних матчей островитяне забивали минимум один гол.
Украина
Турнирное положение: Сборная Украины находится в квартете на третьей позиции. У команды Сергея Реброва одно очко.
Последние матчи: 5 сентября сборная Украины встречалась с Францией и потерпела поражение. Украинцы уступили со счетом 0:2.
9 сентября Украине не удалось победить в гостевой игре с Азербайджаном. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Состояние команды: Сергей Ребров столкнулся с кадровыми трудностями. В расположение сборной не прибыл вратарь Андрей Лунин, а также травмированные Александр Зубков, Роман Яремчук и Виктор Цыганков. Кроме того, отсутствует Александр Зинченко.
Оборона остается слабым местом украинцев. За две игры команда пропустила три мяча, а «сухие» матчи — большая редкость. За последние десять официальных встреч сборная Украины лишь однажды сохранила ворота в неприкосновенности (в игре Лиги наций против Грузии).
Стоит отметить, что в трех предыдущих очных матчах против Исландии украинцы неизменно пропускали.
Статистика для ставок
- Исландия в таблице опережает Украину на два очка
- Украинцы еще не побеждали в отборе на ЧМ-2026
- 26 марта 2024 года Украина одолела Исландию со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Исландии дают 2.94, на Украину— 2.45, ничью букмекеры оценивают в 3.28.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.78, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.03.
Прогноз: Сборная Украины в текущем отборочном цикле еще ни разу не выигрывала. Гости постараются прервать полосу неудач. Украинцам нужно срочно побеждать, если команда рассчитывает попасть в финальную часть ЧМ-2026.
Ставка: победа Украины за 2.45.
Прогноз: Три очка нужны обеим сборным, поэтому не стоит ждать закрытого футбола. Скорее всего, в Исландии произойдет обмен голами.
Ставка: обе команды забьют за 1.77.