10 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Исландия и Украина. Начало встречи — в 21:45 мск.

Исландия

Турнирное положение: После двух встреч Исландия идет второй в группе.  В активе команды три набранных очка.  У Исландии одна победа и одно поражение.

Последние матчи: Исландцы уверенно начали отборочный цикл.  В первом туре команда разгромила Азербайджан со счетом 5:0.  Встреча состоялась 5 сентября.

Однако второй матч обернулся поражением. 9 сентября Исландия в гостях уступила Франции со счетом 1:2.

Состояние команды: Главный тренер Арнар Гюннлёйгссон может рассчитывать практически на всех ведущих исполнителей — серьёзных потерь у команды нет.

Исландцы традиционно уверенно смотрятся на своём поле.  Победа над Азербайджаном показала, что команда может успешно действовать первым номером и выигрывать.

За последние десять домашних матчей в отборочных циклах Исландия уступила лишь трижды.  Более того, в квалификациях в семи из восьми последних домашних матчей островитяне забивали минимум один гол.

Украина

Турнирное положение: Сборная Украины находится в квартете на третьей позиции.  У команды Сергея Реброва одно очко.

Последние матчи: 5 сентября сборная Украины встречалась с Францией и потерпела поражение.  Украинцы уступили со счетом 0:2.

9 сентября Украине не удалось победить в гостевой игре с Азербайджаном.  Встреча завершилась со счетом 1:1.

Состояние команды: Сергей Ребров столкнулся с кадровыми трудностями.  В расположение сборной не прибыл вратарь Андрей Лунин, а также травмированные Александр Зубков, Роман Яремчук и Виктор Цыганков.  Кроме того, отсутствует Александр Зинченко.

Оборона остается слабым местом украинцев.  За две игры команда пропустила три мяча, а «сухие» матчи — большая редкость.  За последние десять официальных встреч сборная Украины лишь однажды сохранила ворота в неприкосновенности (в игре Лиги наций против Грузии).

Стоит отметить, что в трех предыдущих очных матчах против Исландии украинцы неизменно пропускали.

Статистика для ставок

  • Исландия в таблице опережает Украину на два очка
  • Украинцы еще не побеждали в отборе на ЧМ-2026
  • 26 марта 2024 года Украина одолела Исландию со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Исландии дают 2.94, на Украину— 2.45, ничью букмекеры оценивают в 3.28.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.78, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.03.

Прогноз: Сборная Украины в текущем отборочном цикле еще ни разу не выигрывала.  Гости постараются прервать полосу неудач.  Украинцам нужно срочно побеждать, если команда рассчитывает попасть в финальную часть ЧМ-2026.

Ставка: победа Украины за 2.45.

Прогноз: Три очка нужны обеим сборным, поэтому не стоит ждать закрытого футбола.  Скорее всего, в Исландии произойдет обмен голами.

Ставка: обе команды забьют за 1.77.