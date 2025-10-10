В пятницу, 10 октября, состоится матч квалификации Чемпионата Мира 2026 , в котором Исландия примет Украину. Начало игры — в 21:45 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

38' Засели на своей половине поля украинцы, а скорость атак увеличилась. Стенка в центре и классная передача на Палссона, в касание на Харальдссона в штрафную отдаёт, спасает ситуацию Забарный, успел коснуться мяча и Трубин мяч забрал.

37' Даёт играть в тело игрокам арбитр, английская манера игры, много единоборств и очень плотно играют команды.

36' Судаков уходит с поля, явно что-то с плечом у игрока, пока что в меньшинстве сборная Украины.

34' ГООООЛ! Эллерстон забивает. Раскачал перед штрафной Коноплю на фланге, за ним мчался Гуцуляк, подтолкнул в спину игрока, а Эллертсон просто пробил в ближний и явно не готов был вратарь. Обидно пропускает Трубин, момент был опасный, но удар простой.

34' На дальнюю штангу подавал Йоуханессони мяч остаётся у исландцев, будет атака вторым темпом.

32' Опасная потеря мяча от Шапаренко на своей половине поля, подхватил мяч Харальдссон и отправил мяч на Магнуссона, после быстрого продвижения мяча, пробил в блок игрок и будет угловой.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 2 Удары мимо 0 51 Владение мячом 49 6 Фолы 6

30' Ещё одно нарушение правил, Магнуссон влетел в плечо Судакову, читсейшая блокировка. Лежит Судаков на газоне, медики вышли на поле, чтобы помочь ему.

28' Гуддмунсооон, а как же близок был к голу, длинная передача из глубины за спину Забарному. Убежал от защитника, с метров 10 пробил над плечами Трубина, повезло что мяч попал в перекладину, заслуга вратаря тоже есть, вовремя вышел из ворот.

27' Тут же ответ от Магнуссона, в тело как хоккеист сыграл нападающий на Забарном.

26' Малиновский по ноге Йохаеннесону попал перед штрафной исландцев. Немного переборщил игрок в прессинге.

25' Торстейнссон проиграл борьбу Миколенко на фланге, систо сыграл защитник, мяч в аут вывел.

24' Через фланг снова атаки проводят исландцы, пока что перекрыты полностью игроки в штрафной, остаётся только через центр, но там кружат защитники украинской сборной, где можно получить по ногам.

23' Активно в четвером прессингуют украинцы, не дают быстро начать атаки.

21' Снова отбор и неожиданный момент, Ванат длинную передачу получил на фланге, Гретарссон подскользнулся на мокром газоне и пропустил игрока. С Судаковым атаку продолжили и закончилась она неточной передачей. Вратарь забрал мяч.

20' Ещё одно нарушение правил, Конопля наступил достаточно больно на ногу Эллертссону. Неприятный момент, пока что без карточки.

19' Казалось, опасный штрафной, метров с 22, но мяч послан вверх и нарушает правила в штрафной Ингасон на Миколенко.

17' В центре поля Гуддмунсон получает по ногам, после передачи Йоуханессона. В центр смещался на скорости и отдал передачу в разрез где по ногам Калюжный попал.

15' Теперь теряет мяч игрок сборной Украины, катают мяч на половине поля гостей, выжидают.

13' ГОООООООООЛ! Руслан Малиносвкий забивает и отмечает голом своё возвращение в сборную после годичной паузы. Виталий Миколенко отобрал мяч у Палссона, с центра поля устремился крайний защитник в штрафную, где уже находились игроки сборной Украины, около пяти игроков вбегали в штрафную, повезло именно Малиновскому, пробил в противоход вратарю.

12' Впервые встали игроки сборной Украины, катают мяч, ищут свободные зоны, но очень плотно играют хозяева в центре.

11' Пальсон на Судакове нарушает правила, снова Судаков попал под прессинг и свободный заработал. До этого передачей с фланга в центр штрафной завершилась атака исландцев.

10' Два центральных защитника начинают атаки у исландцев, в неторопливой манере проводят первые минуты команды, присматриваются друг к другу.

07' Пока что через короткий пас строят свои атаки украинцы, исландцы плотно выстроились в центре поля, выжидают действий от соперников.

05' Ингасон нарушает правила прямой ногой в ногу. Штрафной зарабатывает Судаков, после дриблинга в центре поля. Малинеовский подал слишком далеко и мяч вылетел в аут.

04' Длинные передачи с фланга на фланг, именно так начинают свои атаки хозяева. У Судакова мяч отобрал Магнуссон и Йоуханессон пробил по воротам мимо, но уже близко к штанге.

03' Первый удар нанесли хозяева. С левого фланга через Эллертсона разыгрывали мяч, Харальдссон нанёс удар по воротам метров с 25, слишком просто для Трубина.

02' Первое нарушение правил, Торстейнссон после стыка с Судаковым упал на землю.

01' Болельщиков не смущает дождливая погода на стадионе, нет свободных мест на трибунах.

01' Поехали! Начинаем пятничный матч в группе «Д». Сборная Исландии начинает с центра поля.

До матча

21:40 До начала встречи остались считаные минуты, после гимнов начнём матч. Для двух команд конурентов это крайне важная встреча. Игроки и судьи вышли на поле.

21:30 Одна из главных звёзд сборной Украины Артём Довбик, начнёт матч со скамейки запасных, у нападающего небольшой спад и в «Роме», также не получает должного внимания Гасперини. В центре атаки сыграет игрок «Жиороны» Владислав Ванат. В нынешнем сезоне он провёл 5 встреч и забил два мяча.

21:25 Матч пройдёт на стадионе «Лейгардальсведлюр» в столице Исландии — Рейкьявике. Вместимость стадиона — 15 000 зрителей. В Исландии погода всё ближе к зимней, на термометрах восемь градусов, привычно высокая влажность для местного климата.

21:10 Матч обслужит судейская бригада из Германии. Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Эдуард Байтингер; Ассистенты рефери — Лассе Кословски, Беньямин Бранд; судьи ВАР — Даниэль Шлагер, Флориан Бадштюбнер

Стартовые составы

Исландия: Олафссон; Паллсон, Гретарссон, Игнасон, Эллертссон; Гудмундссон, Йоханнессон, Харальдссон (К); Магнуссон, Гудьёнссен, Торстейнссон

Украина: Трубин; Конопля, Матвиенко (К), Забарный, Миколенко; Калюжный, Судаков, Малиновский, Шапаренко, Гуцуляк; Ванат

Исландия

В отличие от Украины, сборная Исландии прибавила по сравнению с прошлым годом. На руку сыграет ситуация в лазарете украинской сборной, но и исландцы показывают сильную игру — разгромная победа над Азербайджаном (5:1), дубль у Исака Йоуханессона, а во второй встрече в группе проиграли французам (1:2).

Ситуацию в стане команды Арнара Гюннлёйгссона можно назвать комфортной, все лидеры прибыли в расположение сборной. Команда показывает стабильную игру во всех линиях, выделим атакующие механизмы, команда может одинаково эффективно играть через длинный, так и через короткий пас.

Также важным фактором будет знаменитая поддержка местных трибун, в семи из восьми предыдущих домашних матчей в квалификациях сборная забивала.

Украина

Как быть Сергею Реброву? Последний матч против сборной Исландии украинцы провели в 24 году во время отборочных к Евро-2024, ровно 6 человек из того состава отсутсвтуют сегодня, либо в запасе. Не сыграют — Яремчук, Зинченко, ещё выбыли и два автора голов — Цыганков, Мудрик.

При этом Сергей Ребров сохраняет позитивный настрой, от своих игроков ждёт более агрессивной игры чем с Азербайджаном. По словам главного тренера сборной — «мы вызвали достаточное количество исполнителей, которые могут заменить травмированных. » Прошлый матч команд завершился со счётом — 2:1, теперь это совсем другая история.

Команды расположились на второй и третьей строчке. Сборная Украины сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и проиграла французам (0:2). Следующая игра предстоит против сборной Азербайджана.

