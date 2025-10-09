прогноз на матч молодежного ЧМ-2025, ставка за 2.00

10 октября в 1/8 финала плей-офф молодежного чемпионата мира по футболу сыграют Япония (U20) и Франция (U20). Начало игры — в 02:00 мск.

Япония (U20)

Турнирное положение: японская молодежная сборная уверенно и без осечек прошла групповую стадию турнира.

«Синие самураи» смогли набрать девять очков из девяти возможных и выиграли свою группу.

Японцы за три матча смогли забить семь мячей, а свои ворота по-прежнему держат в неприкосновенности.

Последние матчи: в прошлой игре Япония (U20) разгромила ровесников из Новой Зеландии (3:0).

Перед этим на турнире японская «молодежка» также смогла победить Чили (2:0) и Египет (2:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Юзо Фунакоши действуют достаточно уверенно на турнире. Они смогли разобраться без особых проблем со всеми своими соперниками, но самое интересное для Японии (U20) начинается именно со стадии плей-офф. Уже сейчас им попала грозная сборная Франции.

Конечно, Япония (U20) вряд ли сможет претендовать на победу в турнире, но то, что может дать бой и победить любого оппонента, это факт.

Франция (U20)

Турнирное положение: французская «молодежка» менее уверенно, но все же смогла выйти из группы и пробиться в плей-офф.

Французы стали только третьими в своей группе, набрав шесть очков в трех матчах.

«Синие» сделали это благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, ведь они забили восемь мячей, а пропустили всего четыре.

Последние матчи: в прошлой игре «трехцветные» разгромили ровесников из Новой Каледонии (6:0).

До этого на турнире Франция (U20) разгромно проиграла США (0:3) и выиграла у Южной Африки (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: подопечные Бернара Диомеде не очень здорово смотрятся на данном турнире и точно не являются его фаворитами. Франция (U20) стала только третьей в своей группе и вполне могла пролететь мимо плей-офф.

Но так часто бывает, что в группе команда выступает на ахти, а вот в плей-офф набирает. Посмотрим, как будет на этот раз. В любом случае, потенциал у Франции (U20) огромен.

Статистика для ставок

Япония (U20) выиграла все 3 матча на турнире

Япония (U20) не пропустили ни одного мяча в 3 матчах турнира

Франция (U20) выиграла 7 из последних 8 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция (U20) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.40, а победа Японии (U20) — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: обе команды играют достаточно результативно на турнире, поэтому вполне могут пробить тотал.

2.00 тотал больше 2,5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Япония (U20) — Франция (U20) принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.00.

Прогноз: судя по матчам групповой стадии, не все так очевидно в этой игре, поэтому все вполне может завершиться вничью в основное время.

3.40 ничья

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч Япония (U20) — Франция (U20) позволит вывести на карту выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: ничья в основное время за 3.40