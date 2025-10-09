прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 1.84

9 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Шотландия и Греция. Начало встречи — 21:45 мск.

Шотландия

Турнирное положение: после двух матчей Шотландия занимает второе место в группе С с 4 баллами.

Последние матчи: в сентябрьских играх шотландцы сначала в гостях сыграли вничью против Дании (0:0), а затем обыграли Беларусь со счетом 2:0.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Шотландия в последние годы радует своими результатами и вряд ли команда Стивена Кларка желает биться только за второе место в квартете.

Дания

Турнирное положение: сейчас Греция занимает 3-е в своей группе с 3 очками после двух игр.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Последние матчи: предыдущие встречи греческой команды завершились неоднозначно — сначала была разгромлена Беларусь (5:1), но затем последовало крупное поражение от Дании (0:3).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Греция вряд ли займет последнее место в квартете, но вполне способна побороться за первые два места против команд Шотландии и Дании

Статистика для ставок

Команды играли между собой четыре раза, обменявшись двумя победами

Шотландия ни разу не пропустила в текущем отборе

Последний матч между командами состоялся 23 марта 2025 года в Глазго — тогда Греция разгромила Шотландию со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Шотландии дают 2,80, а на Греции— 2,75, ничью букмекеры оценивают в 3,15.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,31.

Прогноз: вряд ли стоит ожидать сверхрезультативной игры, но 2-3 голами команды порадуют публику в Глазго

1.84 Количество голов — 2-3

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч Шотландия — Греция принесёт чистый выигрыш 840₽, общая выплата — 1840₽

Основная ставка: Количество голов — 2-3 за 1,84.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, при котором команды не выявят победителя по итогам встречи

3.15 Ничья

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч Шотландия — Греция позволит вывести на карту выигрыш 2150₽, общая выплата — 3150₽

Дополнительная ставка: Ничья за 3,15.