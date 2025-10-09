9 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Шотландия и Греция. Начало встречи — 21:45 мск.
Шотландия
Турнирное положение: после двух матчей Шотландия занимает второе место в группе С с 4 баллами.
Последние матчи: в сентябрьских играх шотландцы сначала в гостях сыграли вничью против Дании (0:0), а затем обыграли Беларусь со счетом 2:0.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Шотландия в последние годы радует своими результатами и вряд ли команда Стивена Кларка желает биться только за второе место в квартете.
Дания
Турнирное положение: сейчас Греция занимает 3-е в своей группе с 3 очками после двух игр.
Последние матчи: предыдущие встречи греческой команды завершились неоднозначно — сначала была разгромлена Беларусь (5:1), но затем последовало крупное поражение от Дании (0:3).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Греция вряд ли займет последнее место в квартете, но вполне способна побороться за первые два места против команд Шотландии и Дании
Статистика для ставок
- Команды играли между собой четыре раза, обменявшись двумя победами
- Шотландия ни разу не пропустила в текущем отборе
- Последний матч между командами состоялся 23 марта 2025 года в Глазго — тогда Греция разгромила Шотландию со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Шотландии дают 2,80, а на Греции— 2,75, ничью букмекеры оценивают в 3,15.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,31.
Прогноз: вряд ли стоит ожидать сверхрезультативной игры, но 2-3 голами команды порадуют публику в Глазго
Основная ставка: Количество голов — 2-3 за 1,84.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, при котором команды не выявят победителя по итогам встречи
Дополнительная ставка: Ничья за 3,15.