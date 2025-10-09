В четверг, 9 октября, сборная Беларуси сыграет с Данией в рамках квалификации Чемпионата мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+8' Звучит свисток! Первая половина матча завершена! Дания ведет 4:0! Отдыхаем 15 минут...

45+6' Г-ОООООООО-Л! Дания — 0:4! Патрик Доргу получает мяч на линии вратарской от Расмуса Хёйлунна и протыкает его мимо Фёдора Лапоухова!

45+4' Фёдор Лапоухов (Беларусь) выпрыгнул за мячом в своей штрафной, но в него въехал Патрик Доргу (Дания).

45+3' Расмус Хёйлунн (Дания) ударил в лицо локтем Кирилла Печенина (Беларусь), это фол в атаке.

45+1' 7 минут добавлено к первому тайму!

45' Г-ООООООО-Л! Дания — 0:3! Расмус Хёйлунн лучше других сориентировался после отскока мяча от Фёдора Лапоухова в штрафной и вколачивает мяч в правый угол!

Статистика матча 0 Удары в створ 4 2 Удары мимо 4 20 Владение мячом 80 2 Угловые удары 0 7 Фолы 7

43' Кирилл Печенин (Беларусь) отлично отработал в обороне и в блестящем подкате выбил мяч из-под ног Виктора Фрохолдта (Дания).

42' Лео Капилевич (Беларусь) классно сыграл головой и вынес мяч из своей штрафной, на партнеров.

41' Дания очень много владеет мячом в концовке первого тайма — белорусы практически не переходят на половину поля соперника.

39' Очередной навес в штрафную сборной Беларуси, но передача опять оказалась неточной — Виктор Фрохолдт (Дания) совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча.

37' Мортен Юльманн (Дания) сделал дальний заброс в штрафную хозяев, но там никого кроме Фёдора Лапоухова (Беларусь) не было.

36' Патрик Доргу (Дания) получает травму и ему оказывают медицинскую помощь. Пока не понятно, сможет ли он продолжить игру.

34' Герман Барковский (Беларусь) получает желтую карточку за грубую игру. Это второе предупреждение для белорусов.

32' Дания нагнетает обстановку — назревает третий гол!

30' Кирилл Печенин (Беларусь) пробросил мяч по левой бровке, но в подкате классно сыграл капитан гостей Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания).

28' Густав Исаксен (Дания) прошел правым флангом и навесил в штрафную, но мяч немного слетел с ноги и ушел за лицевую в воздухе.

27' Герман Барковский (Беларусь) получил ладонью в затылок, это фол и перспективный стандарт для белорусов.

26' Никита Корзун (Беларусь) попытался дальней передачей найти партнеров впереди, но там все подчищает Андреас Кристенсен (Дания).

25' Сборная Дании переходит в позиционную атаку и неспешно приближается к штрафной соперника.

23' Гол все-таки засчитан! Дания ведет 2:0!

21' Идет просмотра VAR! Возможно, гол не будет засчитан!

20' Г-ОООООООО-Л! Дания — 0:2! Расмус Хёйлунн с ходу замкнул на дальней штанге великолепный сброс головой от Виктора Фрохолдта!

19' Никита Корзун (Беларусь) поборолся в штрафной соперника за верховой мяч и нарушил правила в атаке.

17' Вадим Пигас (Беларусь) получает желтую карточку за фол в центре поля. Совсем не обязательное предупреждение для белорусского футболиста.

16' Трофим Мельниченко (Беларусь) ловит мяч около штрафной датчан и заряжает слету, но мяч летит сильно выше.

14' Г-ОООООООО-Л! Дания — 0:1! Виктор Фрохолдт откликается на классную передачу Андреаса Кристенсена с правого фланга и с линии вратарской бьет прямо в угол!

13' Андреас Кристенсен (Дания) прошел по правому флангу и сильно прострелил вдоль ворот, но в падении кулаками мяч отбил Фёдор Лапоухов (Беларусь), защитники выбили дальше.

12' Борьба в центре поля, мяч долго не задерживается ни у одной из команд.

10' Андреас Кристенсен (Дания) лежит на газоне, он получил по ногам от Германа Барковского (Беларусь). Пока желтых карточек у хозяев нет!

09' Расмус Хёйлунн (Дания) на правом углу штрафной хозяев подхватил мяч и попытался навесить на дальнюю штангу, но мяч сошел с ноги.

08' Длинный заброс вперед на Германа Барковскиого (Беларусь), но техника подвела, мяч отобрал Йоаким Андерсен (Дания).

07' Фёдор Лапоухов (Беларусь) вышел на метров 10 из ворот и уверенно забрал мяч в руки после навеса в свою штрафную.

06' Андреас Кристенсен (Дания) начинает атаку гостей через правый фланг, но пока без обостряющей передачи, мяч двигается возле центральной линии поля.

05' Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания) получает желтую карточку за удар ногой в лицо Герману Барковскому (Беларусь).

04' Кирилл Печенин (Беларусь) бросает аут в штрафную соперника, там Трофим Мельниченко (Беларусь) попытался ударить, но его заблокировали.

03' Фёдор Лапоухов (Беларусь) сильно ввел мяч от своих ворот, там им завладели гости.

02' Первый угловой в матче и он у ворот сборной Дании. Макс Эбонг (Беларусь) навесил в штрафную, но защитники выбили мяч.

01' Раздается свисток арбитра! Матч Беларусь — Дания начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:41 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «ЗТЕ». Игра вот-вот начнется!

21:39 Сегодня в Залаэгерсеге облачно, во время матча температура будет около +13℃.

21:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

21:31 Главным арбитром встречи назначен Филип Глова из Словакии.

21:26 Сегодняшний матч пройдет в венгерском городе Залаэгерсег на стадионе «ЗТЕ». Белорусы в этой встрече лишь номинальные хозяева.

21:20 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча квалификации Чемпионата мира 2026 между сборными Беларуси и Дании. Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Беларусь: Лапоухов Фёдор, Пигас, Пархоменко Егор, Забелин Павел, Печенин Кирилл, Корзун Никита, Лео Капилевич, Калинин Владислав, Эбонг Макс, Барковский Герман, Мельниченко Трофим.

Дания: Шмейхель Каспер, Кристенсен Андреас, Андерсен Йоаким, Вестергор Янник, Исаксен Густав, Хёйбьерг Пьер-Эмиль, Юльманн Мортен, Доргу Патрик, Дамсгор Миккель, Фрохолдт Виктор, Хёйлунн Расмус.

Беларусь

Беларусь является главным аутсайдером своей отборочной группы и уже не только на бумаге, но и на деле это доказала. Команда проиграла два стартовых матча сборным Гречии (1:5) и Шотландии (0:2). Одной из главных проблем команды Беларуси является запрет на проведение домашних матчей на своем поле — играть приходится за границей без поддержки болельщиков, а это всегда минус.

В двух проведенных турах сборная Беларуси забила всего один гол, да и тот с пенальти, при этом пропустила семь. С нулем набранных баллов «красно-зеленые» занимают последнюю строчку в турнирной таблице группы С.

Дания

Дания неплохо стартовала в квалификации Чемпионата мира 2026 и с первых туров захватила лидерство в турнирной таблице. Правда, без потери очков не обошлось: в стартовом туре датчане сыграли вничью (0:0) с командой Шотландии. Затем «красные» отправились в гости к Греции и разгромили ее со счетом 3:0.

Отметим надежную игру в обороне в исполнении датчан в этом отборочном цикле — пока команда не пропустила ни одного гола, а ведь соперники у нее были очень серьезные. Благодаря этому Дания возглавила турнирную таблицу группы С с четырьмя баллами в копилке.

Личные встречи

До этого соперники встречались всего два раза, но было это очень давно — в квалификации на Евро-2000. Тогда в Беларуси команды скатали нулевую ничью, а в Копенгагене Дания выиграла со счетом 1:0.

