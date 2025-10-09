Дания не без проблем обыграет Беларусь?

прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 2.07

9 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Беларусь и Дания. Начало встречи — 21:45 мск.

Беларусь

Турнирное положение: после двух матчей Беларусь занимает четвертое место в группе С без набранных очков.

Последние матчи: предыдущие встречи белорусской команды завершились не самым лучшим образом, проиграв грекам (1:5) и шотландцам (0:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Беларусь изначально являлась аутсайдером своей группы и вряд ли стоит рассчитывать подопечным Карлоса Алоса на что-то большее.

Дания

Турнирное положение: сейчас Дания лидирует в своей группе с 4 очками после двух игр.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Последние матчи: в сентябрьских играх датчане сначала на своем поле сыграли вничью против Шотландии (0:0), а в гостях разгромили Грецию со счетом 3:0.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Дания после вылета в четвертьфинале Лиги наций от Португалии не проигрывает на протяжении четырех последних встреч и, с высокой долей вероятности, будет бороться с Шотландией за первое место в квартете

Статистика для ставок

Команды играли между собой в отборе на Евро-2000 — победа Дании дома (1:0) и нулевая ничья в Минске

Беларусь пропускала в последних четырех матчах кряду

Датчане не пропускают три матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Беларуси дают 25,00, а на Данию — 1,14, ничью букмекеры оценивают в 8,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,22, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,64.

Прогноз: вряд ли стоит ожидать, что Беларусь сможет отобрать очки у датчан, но постараются оказать достойное сопротивление и не проиграть крупно.

2.07 Победа Беларуси с форой +2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Беларусь — Дания принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Основная ставка: Победа Беларуси с форой +2 за 2,07.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, при котором обе команды забьют голы

3.10 Обе забьют — Да Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч Беларусь — Дания принесёт чистый выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Дополнительная ставка: Обе забьют — Да за 3,10.