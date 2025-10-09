9 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Беларусь и Дания. Начало встречи — 21:45 мск.
Беларусь
Турнирное положение: после двух матчей Беларусь занимает четвертое место в группе С без набранных очков.
Последние матчи: предыдущие встречи белорусской команды завершились не самым лучшим образом, проиграв грекам (1:5) и шотландцам (0:2).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Беларусь изначально являлась аутсайдером своей группы и вряд ли стоит рассчитывать подопечным Карлоса Алоса на что-то большее.
Дания
Турнирное положение: сейчас Дания лидирует в своей группе с 4 очками после двух игр.
Последние матчи: в сентябрьских играх датчане сначала на своем поле сыграли вничью против Шотландии (0:0), а в гостях разгромили Грецию со счетом 3:0.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Дания после вылета в четвертьфинале Лиги наций от Португалии не проигрывает на протяжении четырех последних встреч и, с высокой долей вероятности, будет бороться с Шотландией за первое место в квартете
Статистика для ставок
- Команды играли между собой в отборе на Евро-2000 — победа Дании дома (1:0) и нулевая ничья в Минске
- Беларусь пропускала в последних четырех матчах кряду
- Датчане не пропускают три матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Беларуси дают 25,00, а на Данию — 1,14, ничью букмекеры оценивают в 8,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,22, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,64.
Прогноз: вряд ли стоит ожидать, что Беларусь сможет отобрать очки у датчан, но постараются оказать достойное сопротивление и не проиграть крупно.
Основная ставка: Победа Беларуси с форой +2 за 2,07.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, при котором обе команды забьют голы
Дополнительная ставка: Обе забьют — Да за 3,10.