Польша встретится с Новой Зеландией в рамках товарищеского матча. Поединок пройдет 9 октября и начнется в 21:45 по мск.

Польша

Перед матчем: Сборная проведет одну товарищескую встречу против Новой Зеландии в рамках подготовки к важному матчу квалификации чемпионата мира, который состоится уже 12-го октября.

В отборе на ЧМ сборная Польши выступает довольно неплохо, занимая 2-е место в группе G с 10-ю очками в активе. Столько же баллов и у лидера в таблице Нидерландов.

Последние матчи: В прошлом поединке квалификации ЧМ Польша обыграла Финляндию со счетом 3:1, забивая голы в каждом тайме. До этого сборная сыграла вничью с Нидерландами (1:1).

В последних 5-и встречах во всех турнирах Польша трижды победила, а также по одному разу проиграла и сыграла вничью. За этот отрезок сборная забила 9 голов при 4-х пропущенных.

Состояние команды: Польша продолжает подготовку к квалификации ЧМ, но это не значит, что у Новой Зеландии будет дополнительный шанс на успех. Поляки будут доминировать на поле.

К тому же, у сборной есть джокер в атаке, который способен в любой момент помочь своей национальной команде. Роберт Левандовский до сих пор успешно выступает за Польшу.

Новая Зеландия

Перед матчем: Сборная продолжает серию товарищеских матчей. Новая Зеландия встретится с Польшей, которая является самым серьезным соперником за последнее время.

Сборная в последнее время имеет проблемы в оборонительной линии, Новая Зеландия пропустила 6 голов за последние 3 встречи.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке национальная команда уступила Австралии со счетом 1:3. Матчем ранее Новая Зеландия вновь уступила этому же сопернику (0:1).

У сборной продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок Новая Зеландия также уступила Украине со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 75-й минуте.

Состояние команды: У Новой Зелании продолжается не самая удачная серия матчей против не самых сильных соперников, а Польша гораздо мастеровитее их.

К тому же, в единственном очном поединке Новая Зеландия уступила полякам со счетом 0:2. Сможет ли на сей раз сборная доставить проблемы Польше? Шансов у Новой Зеландии совсем мало...

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах Польша проиграла только 1 раз

У Новой Зеландии продолжается серия поражений, которая насчитывает 3 матча подряд

В единственном очном поединке Польша обыграла Новую Зеландию со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Польши — 1.53, победа Новой Зеландии — 6.30, ничья — за 4.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.87 соотвественно.

Прогноз: Можно предположить, что Новая Зеландия не забьет ни одного гола Польше.

Индивидуальный тотал Новой Зеландии 0.5 меньше.



Ставка: Индивидуальный тотал Новой Зеландии 0.5 меньше за 1.95.

Прогноз: Польша победит. Сборная находится в неплохой форме.

Победа Польши с форой (-1).



Ставка: Победа Польши с форой (-1) за 1.90.