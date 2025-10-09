9 октября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Фарерские острова и Черногория. Начало встречи — в 21:45 мск.
Фарерские острова
Турнирное положение: Фарерские острова после пяти поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию, набрав шесть очков.
Команда на шесть баллов отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале (вторая строчка), а также лишь по дополнительным показателям опережает своего нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах одержала победу над Гибралтаром с результатом 1:0.
Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив уже остался без очков, когда теперь уже на домашней арене оказался слабее Хорватии (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Фарерские острова выиграли два раза при одном поражении.
Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на ничью, тем не менее, они все же невелики, даже на своем поле, если учесть перевес соперника в классе.
Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Черногория
Турнирное положение: Черногория после пяти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает предпоследнюю, четвертую позицию в группе с шестью очками.
Команда на шесть баллов отстает от второй позиции, которая позволяет сыграть в плей-офф за право сыграть на мундиале, а также по дополнительным показателям уступает нынешнему сопернику.
Последние матчи: в своей предыдущем поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах потерпела поражение от Хорватии результатом 0:4.
Перед этим в рамках квалификации на мировой форум балканский коллектив также остался без очков, когда теперь уже на домашней арене проиграл Чехии (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — контрольным, Черногория не выиграла при трех поражениях.
Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах гостей на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес над соперником в классе.
Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей Фареры проиграли
- в четырех из пяти последних матчей Фарер забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей Черногория проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Черногория — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья — в 3.35, успех Фарерских островов — в 3.55.
ТБ 2.5 считается букмекерами куда менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.
Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их последнем домашнем поединке.
И хотя в трех из четырех последних матчей гости проиграли, они все же превосходят соперника в классе.
Ставка: Черногория победит за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех из пяти последних матчей как Фарер, так и Черногории.
Ставка: только одна команда забьет за 2.20