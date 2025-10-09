прогноз (к. 1.82) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 9 октября 2025 года

9 октября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Кипр и Босния и Герцеговина. Начало встречи — в 21:45 мск.

Кипр

Турнирное положение: Кипр после пяти поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию в группе, набрав четыре очка.

Команда на восемь баллов отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место, которое занимает Австрия), а также нынешнего соперника, который лидирует.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах сыграла вничью с Румынией с результатом 2:2.

Перед этим в рамках четвертого тура квалификации на мировой форум коллектив и вовсе остался без очков, когда теперь уже на чужой арене оказался слабее Австрии (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один — контрольным, Кипр проиграла три раза при одной победе и одной ничьей.

Такая форма говорит о низких шансах хозяев даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Иоаннис Питтас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: Босния и Герцеговина после пяти поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает первую позицию, набрав 12 очков.

Команда лишь по дополнительным показателям опережает вторую строчку (зону плей-офф за право сыграть на мундиале), которую занимает Австрия, а также на пять очков — третью в группе Румынию.

Последние матчи: в своей предыдущем поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах потерпела поражение от Австрии результатом 1:2.

Перед этим в рамках квалификации на мировой форум коллектив уже сумел набрать три балла, когда теперь уже на выездной арене одержал разгромную победу над Сан-Марино (6:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были официальными, а один — контрольным, Босния и Герцеговина выиграла четыре раза при двух поражениях.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Эдин Джеко — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Кипра забивали обе команды

в трех последних матчах Боснии и Герцеговины забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей Босния и Герцеговина выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Босния и Герцеговина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.82. Ничья — в 3.60, успех Кипра — в 4.40.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гости выиграли. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: Босния и Герцеговина победит за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00