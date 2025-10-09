Онлайн-трансляция матча квалификации на Чемпионат мира Кипр — Босния и Герцеговина

В четверг, 9 октября, состоится матч квалификации на Чемпионат мира, в котором Кипр примет Боснию и Герцеговину. Начало игры — в 21:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

45' Первый тайм окончен! Счёт 1:2 в пользу сборной Босния и Герцеговина.

44' ГОЛ! Проведя успешный дриблинг по флангу и обыграв защитников, Лайфис отправил мяч в ближний створ ворот.

42' Жёлтая карточка Алайбегович Керим получает от рефери.

39' Джеко исполнил стандарт, направив мяч в штрафную, но защитник оказался на месте и отбил его.

37' ГОЛ! После подачи углового со стороны гостей голкипер не смог зафиксировать мяч на линии, что привело к автоголу. Счёт становится 0:2.

35' Дедич провёл мяч по боковой линии и выполнил опасную подачу, однако после рикошета от ноги защитника мяч оказался вне игры.

32' Джеко виртуозно ушёл от опеки двух игроков по флангу и нашёл пасом Мемича, однако удар последнего пришёлся точно в соперник.

30' Жёлтая в матче! Нихад Муджакич совершил грубый подкат.

28' Андреу сделал передачу в штрафную на ход Харалампосу, но в борьбе игрок допустил нарушение правил.

26' Лайфис совершил рывок с мячом по центру к штрафной, после чего отдал передачу на Кастаноса, но Катич оказался расторопнее и завладел мячом.

24' Кипрские футболисты сейчас доминируют в атаке и ищут возможности для результативного удара по воротам.

22' Лоизу предпринял попытку атаки с фланга, однако Мемич своевременно выбил мяч за боковую линию.

20' Тахирович выполнил опасный навес в штрафную площадь, однако оборона соперника уверенно справилась с угрозой.

18' Шуньич совершил отбор мяча на фланге и выполнил передачу на ход Джеко, однако нападающий не смог удержать мяч, и тот улетел за боковую линию.

16' Дедич фолит при отборе мяча у Питтаса. Вдвоём пытались игроки отобрать мяч.

14' Гигович направил мяч партнёрам, однако никто из них не смог его принять.

12' Наблюдается затяжной эпизод с мячом у сборной Кипра, которая методично разыгрывает комбинацию.

10' ГОЛ! Счёт открыт! 0:1! Катич после небольшого рикошета отправляет мяч в ворота!

09' Андерсон Пояс в составе Кипра был наказан жёлтой карточкой!

07' Джеко отметился первым ударом в створ ворот за гостей, получив хорошую передачу!

06' Очень опасный момент! Питтансон пробил с левой, но не смог поразить ворота, упустив верный шанс.

04' В ходе матча произошёл жёсткий стык между игроками, в результате которого пострадал Кастанос.

03' Игра стартовала с того, что команда Боснии и Герцеговины получила мяч в своём владении.

01' В сегодняшнем матче Кипр примет у себя на домашнем поле Боснию и Герцеговину. Хозяева разыграют матч в центре поля. Матч начался!

До матча

21:35 Арбитром сегодняшней встречи будет Лоуренс Виссер из Бельгии.

21:30 Команды встретятся между собой в Ларнаке стадионе «АЕК Арена», который вмещает в себя 8 058 болельщиков.

21:25 Кипр: Неофитос — Сиикис, Андреу, Лайфис, Коррейя — Артиматас, Харалампус, Кастанос — Лоизу, Питтас, Ционис.

21:25 Босния и Герцеговина: Василь — Мемич, Муякич, Катич, Мухаремович — Тахирович, Шуньич, Гигович — Дедич, Джеко, Алайбегович.

Кипр

Сборная Кипра готовится к важному матчу квалификации Чемпионата мира 2026 против команды Боснии и Герцеговины. На данный момент команда занимает четвертую строчку в своей группе после пяти сыгранных матчей, имея в активе всего четыре очка. Отставание от зоны плей-офф, которую занимает Австрия, составляет внушительные восемь очков. Более того, предстоящий соперник сборная Боснии и Герцеговины сейчас лидирует в группе, что делает предстоящую встречу особенно сложной для киприотов.

Последние результаты команды не внушают особого оптимизма. В предыдущем матче Кипр сумел добыть ничью в домашнем поединке против Румынии, завершив игру со счетом 2:2. Однако перед этим команда потерпела поражение в гостях от Австрии со счетом 0:1. Общая статистика последних пяти матчей также не радует: киприоты одержали лишь одну победу, один раз сыграли вничью и трижды уступили.

Лучшим бомбардиром команды в текущей квалификации является Иоаннис Питтас, на счету которого два забитых мяча. Что касается кадровой ситуации, то в предстоящем матче команда сможет рассчитывать на всех своих основных игроков.

Текущая форма сборной Кипра оставляет желать лучшего, и эксперты не особо верят в способность команды добиться положительного результата в матче с более сильным соперником, даже несмотря на то, что игра пройдет на домашнем стадионе.

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины подходит к предстоящему матчу в качестве лидера группы, демонстрируя уверенные результаты в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. После пяти сыгранных матчей команда набрала 12 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице. Интересно, что боснийцы опережают идущую второй Австрию лишь по дополнительным показателям, а отрыв от третьей позиции, которую занимает Румыния, составляет пять очков.

Форма команды в последнее время выглядит достаточно убедительно. В последнем матче сборная потерпела домашнее поражение от Австрии со счетом 1:2, но перед этим продемонстрировала впечатляющую игру в выездной встрече против Сан-Марино, разгромив соперника со счетом 6:0. В шести последних матчах, включая как официальные игры отбора, так и товарищеские встречи, боснийцы одержали четыре победы при двух поражениях.

Особо стоит отметить игру Эдина Джеко, который является главным голеадором команды в текущей квалификации. На счету опытного нападающего уже четыре забитых мяча. Что касается кадровой ситуации, то в составе нет травмированных или дисквалифицированных игроков, что позволяет главному тренеру выставить оптимальный состав на предстоящую встречу.

Учитывая текущую форму и класс исполнителей, эксперты отдают сборной Боснии и Герцеговины явное преимущество в предстоящем матче, даже несмотря на то, что игра пройдет на чужом поле.

Очные матчи

История встреч сборных Кипра и Боснии и Герцеговины насчитывает пять официальных матчей, в которых Босния одержала три победы, а Кипр — две.

Самая свежая встреча состоялась 24 марта 2025 года, где Босния победила со счётом 2:1. В 2017 году Кипр одержал яркую победу 3:2, а годом ранее Босния уверенно выиграла 2:0.

В отборочном цикле Евро-2016 команды встречались дважды: первая игра завершилась победой Боснии 3:2, а ответный матч остался за Кипром — 2:1.

В среднем команды забивают около двух голов за матч, при этом Кипр показывает чуть более высокую результативность. Статистика показывает, что обе команды способны как побеждать, так и проигрывать друг другу, что делает предстоящее противостояние интересным для болельщиков.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.82.