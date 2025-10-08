прогноз на ЧМ-2026 и ставка на матч — 2.75

8 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Маврикий и Камерун. Начало встречи — 16:00 мск.

Маврикий

Турнирное положение: Маврикий за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает пятую позицию в группе с пятью очками в активе.

Команда на 10 баллов отстает даже от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, поэтому уже потеряла шанс пробиться в финальную часть турнира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура африканской квалификации сборная на чужом поле потерпела поражение от Анголы (1:3).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда также также осталась без баллов, когда теперь в домашних стенах с результатом 0:2 проиграла Кабо-Верде.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на квалификацию на мундиаль, Маврикий проиграл, а в 10-ти последних матчах ни разу не победил.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Линдсей Роз — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Камерун

Турнирное положение: Камерун за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию в группе с 15-ю очками в активе.

Команда находится в зоне плей-офф и на четыре очка отстает от первого места, поэтому для сохранения шансов напрямую выйти финальную часть турнира ей обязательно нужна победа.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на чужом поле потерпела поражение от лидера группы Кабо-Верде (0:1).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив набрал максимум очков, когда тепер в домашних стенах с результатом 3:0 разгромил Эсватини.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Камерун выиграл лишь трижды при двух ничьих и двух поражениях.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Венсан Абубакар — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Маврикия забили меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей Маврикий сыграл вничью

в четырех из семи последних матчей Камерун не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Камерун — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.13. Ничья — в 6.90, победа Маврикия — в 39.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.45 и 2.75.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей гостей

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь хозяева уступают им в классе, но в то же время, в четырех из пяти их последних матчей было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: Камерун победит и тотал меньше 2,5 голов за 3.65