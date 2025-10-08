8 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Маврикий и Камерун. Начало встречи — 16:00 мск.
Маврикий
Турнирное положение: Маврикий за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает пятую позицию в группе с пятью очками в активе.
Команда на 10 баллов отстает даже от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, поэтому уже потеряла шанс пробиться в финальную часть турнира.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура африканской квалификации сборная на чужом поле потерпела поражение от Анголы (1:3).
Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда также также осталась без баллов, когда теперь в домашних стенах с результатом 0:2 проиграла Кабо-Верде.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на квалификацию на мундиаль, Маврикий проиграл, а в 10-ти последних матчах ни разу не победил.
Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Линдсей Роз — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Камерун
Турнирное положение: Камерун за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию в группе с 15-ю очками в активе.
Команда находится в зоне плей-офф и на четыре очка отстает от первого места, поэтому для сохранения шансов напрямую выйти финальную часть турнира ей обязательно нужна победа.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на чужом поле потерпела поражение от лидера группы Кабо-Верде (0:1).
Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив набрал максимум очков, когда тепер в домашних стенах с результатом 3:0 разгромил Эсватини.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Камерун выиграл лишь трижды при двух ничьих и двух поражениях.
Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником.
Венсан Абубакар — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Маврикия забили меньше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей Маврикий сыграл вничью
- в четырех из семи последних матчей Камерун не выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Камерун — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.13. Ничья — в 6.90, победа Маврикия — в 39.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.45 и 2.75.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.
Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей гостей
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь хозяева уступают им в классе, но в то же время, в четырех из пяти их последних матчей было забито меньше 2,5 голов.
Ставка: Камерун победит и тотал меньше 2,5 голов за 3.65