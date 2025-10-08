прогноз на ЧМ-2026 и ставка на матч — 1.80

8 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Эфиопия и Гвинея-Бисау. Начало встречи — 16:00 мск.

Эфиопия

Турнирное положение: Эфиопия за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с шестью очками занимает пятую позицию в группе.

Команда на девять баллов отстает даже от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, поэтому уже потеряла шанс пробиться в финальную часть турнира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура африканской квалификации сборная на чужом поле потерпела поражение от Сьерра-Леоне (0:2).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда также также осталась без баллов, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:2 проиграла Египту.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Эфиопия проиграла, а в семи последних матчах уступил пять раз при двух победах.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на мировой исход, пусть и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Берекет Деста и Абубекер Насир — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Гвинея-Бисау

Турнирное положение: Гвинея-Бисау за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию в группе с 10-ю очками в активе.

Команда на пять баллов отстает от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, поэтому для сохранения шансов попасть на мундиаль ей обязательно нужно побеждать.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своем поле одержала победу над Джибути (2:0).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив уже набрал лишь один балл, когда опять-таки в домашних стенах с результатом 1:1 сыграл вничью со Сьерра-Леоне.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Гвинея-Бисау выиграла лишь раз при девяти поражениях и трех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Мама Бальде — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей Эфиопия проиграла

в семи из 10-ти последних матчей Гвинеи-Бисау забивали обе команды

в 12-ти из 13-ти последних матчей Гвинея-Бисау не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гвинея-Бисау — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья — в 3.60, победа Эфиопии — в 4.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.55 и 1.52.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

И хотя в 12-ти из 13-ти последних матчей гости не выиграли, они все же превосходят соперника в классе.

Ставка: Гвинея-Бисау победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в семи из 10-ти последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 2.35