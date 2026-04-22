прогноз на матч Кубка Германии, ставка за 2.30

22 апреля в 1/2 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Байер» и «Бавария». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Байер — Бавария с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» проводят скромный сезон. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Байер» на 4 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот забивает команда в среднем аккурат 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фармацевты» уступили «Аугсбургу» (1:2).

До того команда минимально одолела дортмундскую «Боруссию». А вот поединок с «Вольфсбургом» завершился уверенной викторией (6:3).

В пяти своих последних матчах «Байер» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Фармацевты» нынче крайне нестабильны. Команда до последней коллизии победила 2 раза подряд.

Причем «Байер» традиционно неудачно противостоит «Баварии». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Бавария»

Турнирное положение: «Баварцы» досрочно стали чемпионами Германии. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Бавария» на 15 очков опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 3 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Баварцы» переиграли «Штутгарт» (4:2).

До того команда перестреляла мадридский «Реал» (4:3). А вот чуть ранее она разнесла в щепки оборону «Санкт-Паули» (5:0).

При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Баварцы» весьма преуспевают в плане результатов. Команда победила 7 раз кряду.

При этом «Бавария» наколотила аж 109 мячей в Бундеслиге. Да и «Байеру» команда не проигрывает уже полтора года.

Традиционно результативен блестящий Харри Кейн. Англичанин настрелял 32 мяча в чемпионате, 6 в Кубке и 12 в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бавария» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

Прогноз: «Байер» в последних матчах выглядел не столь выгодно, тогда как «Бавария» бьется за триумф на всех трех фронтах.

Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63

