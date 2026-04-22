22 апреля в 1/2 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Байер» и «Бавария». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Байер — Бавария с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» проводят скромный сезон. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Байер» на 4 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот забивает команда в среднем аккурат 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фармацевты» уступили «Аугсбургу» (1:2).
До того команда минимально одолела дортмундскую «Боруссию». А вот поединок с «Вольфсбургом» завершился уверенной викторией (6:3).
В пяти своих последних матчах «Байер» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: «Фармацевты» нынче крайне нестабильны. Команда до последней коллизии победила 2 раза подряд.
Причем «Байер» традиционно неудачно противостоит «Баварии». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
«Бавария»
Турнирное положение: «Баварцы» досрочно стали чемпионами Германии. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Бавария» на 15 очков опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 3 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Баварцы» переиграли «Штутгарт» (4:2).
До того команда перестреляла мадридский «Реал» (4:3). А вот чуть ранее она разнесла в щепки оборону «Санкт-Паули» (5:0).
При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Баварцы» весьма преуспевают в плане результатов. Команда победила 7 раз кряду.
При этом «Бавария» наколотила аж 109 мячей в Бундеслиге. Да и «Байеру» команда не проигрывает уже полтора года.
Традиционно результативен блестящий Харри Кейн. Англичанин настрелял 32 мяча в чемпионате, 6 в Кубке и 12 в Лиге чемпионов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бавария» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.
Прогноз: «Байер» в последних матчах выглядел не столь выгодно, тогда как «Бавария» бьется за триумф на всех трех фронтах.
Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.63
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Фармацевты» нынче весьма нестабильны
- «Бавария» превосходно выглядит в плане реализации
- «Байер» уже полтора года не обыгрывает «баварцев»
- «Бавария» победила 7 раз кряду
- Мюнхенцы намерены преуспеть на всех фронтах