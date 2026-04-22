Кто выйдет в финал Кубка германии?

В среду, 22 апреля, «Байер» примет «Баварию» в рамках 1/2 финала Кубка Германии. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

09' Зацепившись за мяч игроки «Байера» игру от своих ворот отодвигают.

07' Продолжает атаковать «Бавария», разыгрывая мяч на половине поля «Байера».

05' Удар Юпамекано из пределов штрафной «Байера, мяч выше ворот пролетел.

04' Падение Кейна в штрафной "Байера", но главный судья Феликс Цвайер пенальти не ставит.

03' Позиционная атака "Баварии", внимательно обороняются игроки "Байера".

02' Контролируют мяч футболисты "Баварии".

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты "Баварии".

До матча

21:43 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

21:35 Матч пройдет на "БайАрене" в Леверкузене, вмещающей 30 210 зрителей.

21:25 Главным судьей матча будет Феликс Цвайер.

Стартовые составы команд

"Байер": Флеккен, Куанса, Тапсоба, Гримальдо, Васкес, Андрих, Гарсия, Паласиос, Маза, Шик, Телла.

"Бавария": Нойер, Юпамекано, Та, Станишич, Киммих, Мусиала, Олисе, Лаймер, Павлович, Диас, Кейн.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 2 матча между собой в рамках Бундеслиги, в ноябре 2025 года "Бавария" дома победила со счетом 3:0, 14-го марта в Леверкузене матч завершился вничью 1:1.

За всю историю команды сыграли между собой 106 матчей, в 62 играх победила "Бавария", в 22 "Байер", оставшиеся 22 матча завершились вничью.