прогноз на матч молодежного ЧМ-2025, ставка за 2.00

8 октября в 1/8 финала плей-офф молодежного чемпионата мира по футболу сыграют Аргентина (U20) и Нигерия (U20). Начало игры — в 22:30 мск.

Аргентина (U20)

Турнирное положение: Аргентинцы успешно выступили на групповом этапе. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Аргентина (U20) набрала 9 очков в трех поединках. А вот отличилась команда 8 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Аргентинцы одолели итальянцев (1:0).

До того команда нанесла поражение австралийцам (4:1). Да и поединок с кубинцами принес три очка (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках Аргентина (U20) забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Аргентинцы нынче выглядят весьма уверенно. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Причем Аргентина (U20) победила в 3 своих последних поединках. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена воспользоваться проблемами соперника.

Нигерия (U20)

Турнирное положение: Нигерийцы довольно крепки. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы своего квартета.

Причем Нигерия (U20) набрала 4 турнирных балла в 3 матчах. Команда отличилась четырьмя забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Нигерийцы подписали мировую с колумбийцами (1:1).

До того команда нанесла поражение Саудовской Аравии (3:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила Норвегии.

При этом Нигерия (U20) в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Нигерийцы не проигрывают 2 матча кряду. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом Нигерия (U20) способна дать бой кому угодно. А вот в среднем команда забивает чаще одного мяча за матч.

В кадровом плане у африканцев довольно позитивная ситуация. Да и Даниэль Бамейи настрелял 2 мяча на турнире.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно не боится грозных аргентинцев.

Статистика для ставок

Нигерия (U20) в среднем пропускает чаще гола за матч

Аргентина (U20) победила в 3 своих последних поединках

Нигерийцы не проигрывают 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина (U20) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.54 и 2.32.

Прогноз: Аргентинцы явно прибавят в плане реализации, и уж точно активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, оборона которого нередко допускает простейшие ошибки.

2.00 Фора Аргентины (U20) -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Аргентина (U20) — Нигерия (U20) принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора Аргентины (U20) -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

2.60 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Аргентина (U20) — Нигерия (U20) принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.60