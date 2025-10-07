7 октября в 1/8 финала плей-офф молодежного чемпионата мира по футболу сыграют Чили (U20) и Мексика (U20). Начало игры — в 22:30 мск.
Чили (U20)
Турнирное положение: Чилийцы неплохо выступили на групповом этапе. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.
При этом Чили (U20) лишь по дополнительным показателям опередила египтян и новозеландцев. А вот отличилась команда всего 3 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Чилийцы уступили египтянам (1:2).
До того команда потерпела поражение от японцев (0:2). А вот поединок с новозеландцами принес три очка (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках Чили (U20) забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Чилийцы нынче выглядят не столь уверенно. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Причем Чили (U20) уступила в двух своих последних поединках. В этих матчах команда сподобилась отличиться всего одним забитым мячом.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена воспользоваться проблемами соперника.
Мексика (U20)
Турнирное положение: Мексиканцы довольно крепки. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем Мексика (U20) набрал 5 турнирных баллов в 3 матчах. Команда отличилась пятью забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Мексиканцы переиграли марокканских сверстников (1:0).
До того команда не дала себя обыграть испанцам (2:2). А вот чуть ранее она дала знатный бой бразильцам (2:2).
При этом Мексика (U20) в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мексиканцы не проигрывают уже 3 матча кряду. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
При этом Мексика (U20) способна пройти весьма далеко. А вот в среднем команда забивает реже двух мячей за матч.
В кадровом плане у «ацтеков» довольно позитивная ситуация. Да и Жилберту Мора настрелял уже 3 мяча на турнире.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда ныне выглядит предпочтительнее чилийцев.
Статистика для ставок
- Мексика (U20) в среднем пропускает чаще гола за матч
- Чили (U20) уступила в 2 своих последних поединках
- Мексиканцы не проигрывают 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мексика (U20) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.29 и 1.56.
Прогноз: Мексиканцы явно прибавят в плане реализации, и уж точно активно понесутся в атаку.
Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, оборона которого частенько допускает простейшие ошибки.
Ставка: Победа Мексики (U20) за 2.39.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.00