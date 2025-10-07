прогноз на матч молодежного ЧМ-2025, ставка за 2.39

7 октября в 1/8 финала плей-офф молодежного чемпионата мира по футболу сыграют Чили (U20) и Мексика (U20). Начало игры — в 22:30 мск.

Чили (U20)

Турнирное положение: Чилийцы неплохо выступили на групповом этапе. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

При этом Чили (U20) лишь по дополнительным показателям опередила египтян и новозеландцев. А вот отличилась команда всего 3 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Чилийцы уступили египтянам (1:2).

До того команда потерпела поражение от японцев (0:2). А вот поединок с новозеландцами принес три очка (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках Чили (U20) забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Чилийцы нынче выглядят не столь уверенно. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем Чили (U20) уступила в двух своих последних поединках. В этих матчах команда сподобилась отличиться всего одним забитым мячом.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена воспользоваться проблемами соперника.

Мексика (U20)

Турнирное положение: Мексиканцы довольно крепки. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем Мексика (U20) набрал 5 турнирных баллов в 3 матчах. Команда отличилась пятью забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Мексиканцы переиграли марокканских сверстников (1:0).

До того команда не дала себя обыграть испанцам (2:2). А вот чуть ранее она дала знатный бой бразильцам (2:2).

При этом Мексика (U20) в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мексиканцы не проигрывают уже 3 матча кряду. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом Мексика (U20) способна пройти весьма далеко. А вот в среднем команда забивает реже двух мячей за матч.

В кадровом плане у «ацтеков» довольно позитивная ситуация. Да и Жилберту Мора настрелял уже 3 мяча на турнире.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда ныне выглядит предпочтительнее чилийцев.

Статистика для ставок

Мексика (U20) в среднем пропускает чаще гола за матч

Чили (U20) уступила в 2 своих последних поединках

Мексиканцы не проигрывают 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика (U20) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.29 и 1.56.

Прогноз: Мексиканцы явно прибавят в плане реализации, и уж точно активно понесутся в атаку.

Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, оборона которого частенько допускает простейшие ошибки.

2.39 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч Чили (U20) — Мексика (U20) принесёт чистый выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Ставка: Победа Мексики (U20) за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.00 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Чили (U20) — Мексика (U20) принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе забьют за 2.00