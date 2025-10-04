Кто покончит с поражениями?

прогноз на матч Бундеслиги и ставка за 1.95

4 октября в шестом туре чемпионата Германии сыграют «Вердер» и «Санкт-Паули». Начало встречи — в 16:30 мск.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» по итогам пяти туров немецкого первенства набрал четыре очка и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 15-ю позицию с отставанием в один балл от зоны плей-офф за выживание (16-е место) и зоны вылета (17-18-я строчки), а также с отставанием в три пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура Бундеслиги «Музыканты» на чужом поле потерпели разгром от «Баварии» (0:4).

Перед этим в игре четвертого тура национального чемпионата коллектив также остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах крупно проиграл «Фрайбургу» с результатом 0:3.

Не сыграют: травмированы — Бакхаус, Деман, Штарк, Вайзер и Вобер, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Вердер» проиграл, а в 11-ти последних матчах выиграл только один раз.

Это сулит хозяевам плохие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть небольшое превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Джастин Нджинма и Романо Шмид — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне Бундеслиги с двумя голами.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» после пяти туров немецкого первенства набрал семь очков и находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает девятую позицию и на один балл отстает от зоны еврокубков (топ-6) и в два — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в три пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура национального чемпионата коллектив потерпел домашнее поражение от «Байера» (1:2).

Перед этим в поединке четвертого тура немецкого первенства клуб из Гамбурга также остался без очков, когда теперь на чужом поле с результатом 0:2 проиграл «Штутгарту».

Не сыграют: травмированы — Немет и Джонс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Санкт-Паули» проиграл два раза.

Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть перевес нынешнего соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Андреас Унтонджи — лучший бомбардир команды в новом сезоне Бундеслиги с тремя голами.

Статистика для ставок

в восьми из 10-ти последних матчей «Вердер» проиграл

в четырех их пяти последних матчей «Вердера» забивали больше 3,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Санкт-Паули» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.60, победа «Санкт-Паули» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.05.

Прогноз: в четырех их шести последних матчей гости не проиграли при тотал больше 1,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

Между тем, в четырех из пяти последних матчей хозяева не выиграли при тотал больше 1,5 голов.

1.95 «Санкт-Паули» не проиграет и тотал больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Вердер» — «Санкт-Паули» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Санкт-Паули» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех их пяти последних матчей «Вердера».

2.75 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Вердер» — «Санкт-Паули» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75