4 октября в шестом туре чемпионата Германии сыграют «Вердер» и «Санкт-Паули». Начало встречи — в 16:30 мск.
«Вердер»
Турнирное положение: «Вердер» по итогам пяти туров немецкого первенства набрал четыре очка и находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 15-ю позицию с отставанием в один балл от зоны плей-офф за выживание (16-е место) и зоны вылета (17-18-я строчки), а также с отставанием в три пункта от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура Бундеслиги «Музыканты» на чужом поле потерпели разгром от «Баварии» (0:4).
Перед этим в игре четвертого тура национального чемпионата коллектив также остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах крупно проиграл «Фрайбургу» с результатом 0:3.
Не сыграют: травмированы — Бакхаус, Деман, Штарк, Вайзер и Вобер, дисквалифицированных игроков нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Вердер» проиграл, а в 11-ти последних матчах выиграл только один раз.
Это сулит хозяевам плохие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть небольшое превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Джастин Нджинма и Романо Шмид — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне Бундеслиги с двумя голами.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: «Санкт-Паули» после пяти туров немецкого первенства набрал семь очков и находится в середине турнирной таблицы.
Команда занимает девятую позицию и на один балл отстает от зоны еврокубков (топ-6) и в два — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в три пункта от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура национального чемпионата коллектив потерпел домашнее поражение от «Байера» (1:2).
Перед этим в поединке четвертого тура немецкого первенства клуб из Гамбурга также остался без очков, когда теперь на чужом поле с результатом 0:2 проиграл «Штутгарту».
Не сыграют: травмированы — Немет и Джонс, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Санкт-Паули» проиграл два раза.
Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть перевес нынешнего соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Андреас Унтонджи — лучший бомбардир команды в новом сезоне Бундеслиги с тремя голами.
Статистика для ставок
- в восьми из 10-ти последних матчей «Вердер» проиграл
- в четырех их пяти последних матчей «Вердера» забивали больше 3,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Санкт-Паули» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.60, победа «Санкт-Паули» — в 2.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.05.
Прогноз: в четырех их шести последних матчей гости не проиграли при тотал больше 1,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.
Между тем, в четырех из пяти последних матчей хозяева не выиграли при тотал больше 1,5 голов.
Ставка: «Санкт-Паули» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех их пяти последних матчей «Вердера».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75