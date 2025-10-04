прогноз на матч Примеры, ставка за 2.51

4 октября в 8-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Леванте». Начало встречи — в 15:00 мск.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Овьедо» находится на 14-м месте в таблице Примеры. В активе команды 6 очков по итогам семи встреч. У «Овьедо» две победы, пять поражений и ни одной ничьи.

Последние матчи: В сентябре «Овьедо» провел четыре матча. Команда выиграла лишь одну встречу, а в остальных трех играх потерпела поражения.

30 сентября «Овьедо» в гостях взял верх над «Валенсией» со счетом 2:1. Перед этим команда уступила «Хетафе», «Эльче» и «Барселоне», забив в этих трех матчах лишь один гол.

Состояние команды: Текущий сезон будет сложным для «Овьедо». Скорее всего, команда в Примере будет бороться за выживание.

Стоит отметить бескомпромиссность «Овьедо». В семи встречах команда еще ни разу не сыграла вничью. Возможно, в предстоящем матче клубу все-таки придется поделить очки с соперником.

Букмекеры не выделяют явного фаворита. У обеих команд примерно равные шансы на успех. «Овьедо» должен воспользоваться преимуществом своего поля.

«Леванте»

Турнирное положение: В таблице Ла Лиги «Леванте» находится на 15-й позиции. Клуб записал в актив 5 очков в семи играх.

Ранее «Леванте» один раз победил, дважды сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Разница мячей составляет 11-14.

Последние матчи: В прошедшем месяце «Леванте» из четырех матчей победил только в одном. 20 сентября команда в гостях разгромила «Жирону» со счетом 4:0.

В остальных сентябрьских играх «Леванте» дважды сыграл вничью и один раз уступил — мадридскому «Реалу» (1:4).

Состояние команды: «Леванте» допускает много ошибок в обороне. Команда пропустила 14 голов в семи встречах — больше лишь у аутсайдера Примеры «Жироны» (16).

При этом «Леванте» неплохо смотрится в передней линии. В атаке все более-менее в порядке — клубу удалось разгромить «Жирону», а также дважды поразить ворота «Барселоны».

В 2025 году команды встречались в рамках Сегунды. 26 апреля «Овьедо» победил дома со счетом 1:0.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Овьедо» дают 2.51, а на «Леванте» — 2.88, ничью букмекеры оценивают в 3.30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.29.

Прогноз: «Овьедо» в текущем сезоне Примеры будет бороться за выживание. В такой ситуации для команды очень важны домашние матчи. Хозяева постараются порадовать фанатов тремя очками.

Ставка: победа «Овьедо» за 2.51.

Прогноз: «Леванте» много пропускает. Есть вероятность, что команды проявят себя в атаке и за 90 минут забьют на двоих минимум три гола.

