4 октября в 8-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Валенсия». Начало встречи — 17:15 мск.

«Жирона»

Турнирное положение: сейчас «Жирона» занимает последнее место в таблице Примеры с 3 очками.

Последние матчи: в 7-м туре «Жирона» на своем поле сыграла вничью с «Эспаньолом» (0:0). Игра получилась довольно живой, обе команды имели возможность забить, но не смогли реализовать моменты. Ничья по игре.

Ранее была ничья в гостях с «Атлетиком» (1:1) и разгромное поражение дома от «Леванте» (0:4).

Не сыграют: травмированы — Хуан Карлос (в), Давид Лопес (з), Рока (п), Де Бек (п), под вопросом выход Цыганкова (п) и Лемара (п).

Состояние команды: в этом сезоне «Жирона» еще больше разочаровывает своих болельщиков, чем в прошлом, но пока руководство клуба проявляет выдержку и не отправляет в отставку главного тренера Мичела. В чемпионате у каталонского клуба пока нет ни одной победы и только три ничьи.

«Валенсия»

Турнирное положение: после 7 туров «Валенсия» располагается на 12-м месте в таблице Примеры с 8 очками.

Последние матчи: команда провела неудачный матч дома против «Овьедо» и уступила в нем со счетом 1:2. Все начиналось для «Валенсии» отлично, уже на 4-й минуте после гола Данжумы она вела в счете. А на 74-й минуте голландец мог сделать дубль, но не забил пенальти. Все перевернулось в последние пять минут, соперник смог забить дважды и вырвать победу. Счет точно не по игре.

До этого была гостевая ничья с «Эспаньолом» (2:2) и домашний успех с «Атлетиком» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Хименес (в).

Состояние команды: пока дружина Карлоса Корберана играет очень неровно в этом сезоне и ей есть куда прибавлять. Неожиданно слабо играет оборона, что вообще-то несвойственно этому специалисту. 12 пропущенных голов в 7 играх это показатель уровня аутсайдера. Возможности для роста у «летучих мышей» имеются, состав там неплохой.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Валенсия» дома выиграла со счетом 2:0, а в гостях была ничья (1:1)

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Жироной» (2:1, 3:1)

Годом ранее соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Жироны» дают 2,50, а на «Валенсию» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,92, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,94.

Прогноз: к этому матчу «Жирона» подходит в не самом лучшем психологическом состоянии и с большими потерями в составе. Гораздо лучше дела у «Валенсии», где почти все в строю, а тренер Корберан имел возможность устранить проблемы в обороне за недельный цикл. «Валенсия» будет фаворитом этого матча.

Основная ставка: победа «Валенсии» с форой 0 за 2,10.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с чистой победой гостей. У «Валенсии» сильнее подбор игроков (Сантамария, Герра, Данжума, Дуро, Бельтран).

Дополнительная ставка: гости выиграют за 3,50.