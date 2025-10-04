прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 1.90

4 октября в восьмом туре испанской Ла Лиги сыграют «Атлетик» и «Мальорка». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» после семи поединков испанской Ла Лиги имеет 10 баллов в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в пять пунктов от зоны вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на чужом поле потерпел поражение от «Боруссии» Дортмунд (1:4).

Перед этим в седьмом туре чемпионата Испании коллектив из Бильбао также остался ни с чем, когда снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Вильярреала» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Альварес, Беренгер, Эгилус, Беньят Прадос, Весга и Уильямс, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в семи последних поединках, шесть из которых были официальными, а один — товарищеским, «Атлетик» ни разу не выиграл и потерпел шесть поражений при одной ничьей.

Это вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Семь голов команды в новом сезоне Ла Лиги забивали разные игроки.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» после семи поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет пять баллов в активе и пока что демонстрирует статус потенциального борца за выживание.

Команда занимает 19-ю позицию — в зоне вылета (18-20-е места) — и лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 17-й строчки, а также на пять очков от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках седьмого тура Ла Лиги балеарский клуб на своем поле со счетом 1:0 одержал победу над «Алавесом».

Перед этим в шестом туре испанского первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел минимальное поражение от «Реал Сосьедада» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Кумбулла и Маскарель, вызван в молодежную сборную — Виржили, дисквалифицирован — Даниэль Родригес.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» проиграл четыре раза при одной победе и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Атлетик» пропустил и не забил

в семи последних матчах «Атлетик» не выиграл

в четырех из шести последних матчей «Мальорки» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.00, выигрыш «Мальорки» — в 7.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяева пропустили и не забили. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом в двух последних матчах гостей забивал только один из соперников.

1.90 Только одна команда забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Атлетик» — «Мальорка» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: только одна команда забьет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в семи последних матчах хозяева не выиграли.

2.55 «Мальорка» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Атлетик» — «Мальорка» позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: «Мальорка» не проиграет за 2.55