Три очка для «браммиз»?

прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.58

3 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Рексем» и «Бирмингем». Начало игры — в 22:00 мск.

«Рексем»

Турнирное положение: «Драконы» стартовали относительно удачно. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Рексем» в 8 матчах набрал 9 зачетных баллов. Да и отличилась команда 13 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Драконы» не уступили «Лестеру» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Дерби Каунти» (1:1). А вот поединок с «Редингом» принес три очка в копилку (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Рексем» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Драконы» потенциально способны избежать борьбы за выживание. Да и не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

Причем «Рексем» традиционно неудачно противостоит «Бирмингему». В трех очных поединках команда уступила 2 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Драконы» намерены максимально оторваться от опасной зоны.

«Бирмингем»

Турнирное положение: «Браммиз» текущий чемпионат начали не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Бирмингем» в 8 матчах набрал 11 зачетных баллов. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Браммиз» не смогли переиграть «Шеффилд Уэнсдей» (2:2).

До того команда была бита «Ковентри» (0:3). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Суонси».

При этом «Бирмингем» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Браммиз» намерены побороться за выход в стыки. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Бирмингем» потенциально обязан прибавить в плане реализации. А вот не побеждает команда уже 2 матча кряду.

Команда ершиста, однако пресловутой стабильности ей явно недостает. А вот отставание от топ-6 составляет всего 2 зачетных балла.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена вернуться на победный путь.

«Браммиз» в среднем забивают реже одного мяча за матч

«Драконы» не проигрывали в 4 своих последних матчах

«Бирмингем» не побеждает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бирмингем» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.77.

Прогноз: «Бирмингем» способен прибавить в плане реализации, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «драконам».

Ставка: Победа «Бирмингема» за 2.58.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05