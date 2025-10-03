прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.20

3 октября в 22-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 16:00 мск.

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» бьется за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Алдиер» на 7 очков отстает от третьей позиции. А вот пропустила команда 22 мяча в 20 поединках киргизского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Алдиер» переиграл «Азиягол» (1:0).

До того команда сумела одолеть «Бишкек Сити» (2:0). Да и поединок с «Узгеном» принес три зачетных балла (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Алдиер» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алдиер» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Причем «Алдиер» исторически неудачно противостоит «Абдыш-Ате». В пяти последних очных поединках команда уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована продлить свой победный сериал.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» сражается за чемпионство. Команда на данный момент находится на 2 месте.

Причем «Абдыш-Ата» имеет поровну очков с лидером, сыграв на 2 матча больше. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провалила. «Абдыш-Ата» разгромно уступила «Алаю» (0:4).

До того команда нанесла поражение «Таланту» (2:1). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:0).

При этом «Абдыш-Ата» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Абдыш-Ата» до последней коллизии победила 7 раз кряду. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

При этом «Абдыш-Ата» во всех 7 очных поединках одолела «Алдиер». Причем уже 2 года команда не пропускает от этого соперника.

Плюс ко всему, команда максимально мотивирована реабилитироваться за последнюю коллизию. Да и в плане реализации она способна поднатореть.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается вернуться на победный путь.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

«Алдиер» победил в 4 своих последних поединках

«Абдыш-Ата» одолела «Алдиер» во всех 7 очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 1.86.

Прогноз: «Абдыш-Ата» выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка начнёт встречу максимально агрессивно.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Алдиеру».

2.20 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Алдиер» — «Абдыш-Ата» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Абдыш-Аты» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

3.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Алдиер» — «Абдыш-Ата» принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10