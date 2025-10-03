прогноз на матч чемпионата Узбекистана, ставка за 2.23

3 октября в 24-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Коканд». Начало игры — в 17:15 мск.

АГМК

Турнирное положение: АГМК бьется за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом АГМК на 3 очка отстает от искомой третьей позиции. А вот пропустила команда 26 мячей в 23 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. АГМК уступил «Андижану» (0:1).

До того команда уверенно одолела «Бунёдкор» (5:1). А вот поединок с «Согдианой» завершился коллизией (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках АГМК забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: АГМК не столь преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще гол за матч.

Причем АГМК исторически удачно противостоит «Коканду». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована подтянуться к тройке лидеров.

«Коканд»

Турнирное положение: «Коканд» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 12 месте.

Причем «Коканд» на 2 зачетных балла опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Коканд» расписал мировую с «Бунёдкором» (2:2).

До того команда не уступила «Хорезму» (0:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Кызылкум» (2:1).

При этом «Коканд» в 5 своих последних поединках добыл 2 победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Коканд» имеет сложности с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

При этом «Коканд» не проигрывает уже 3 матча кряду. Да и вообще, стабильности результатов нет даже в первом приближении.

Команда не может одолеть АГМК уже 5 лет. Да и в плане реализации она выглядит откровенно бледновато.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Коканд» не проигрывает 3 матча кряду

АГМК в среднем забивает чаще гола за матч

«Коканд» уже 5 лет не может одолеть АГМК

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.87 и 1.82.

Прогноз: АГМК выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка начнёт встречу максимально агрессивно.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Коканду».

2.23 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч АГМК — «Коканд» позволит вывести на карту выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Победа АГМК в 1 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

3.03 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.03 на матч АГМК — «Коканд» принесёт чистый выигрыш 2030₽, общая выплата — 3030₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.03