Голевой феерии в Румынии не произойдет?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.04

2 октября в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют ФКСБ и «Янг Бойз». Начало встречи— в 19:45 мск.

ФКСБ

Турнирное положение: ФКСБ в чемпионате Румынии идет на 11-м месте. У команды 10 очков по итогам 11 матчей.

ФКСБ одержал две победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

Последние матчи: В Лиге Европы ФКСБ стартовал с победы. Команда в гостях обыграла «Гоу Эхед Иглс» со счетом 1:0.

В сентябре ФКСБ одержал две победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. Помимо виктории над «Гоу Эхед Иглс», команда также одолела «Оцелул Галац» в румынской Лиге 1.

Состояние команды: ФКСБ выиграл три матча из девяти последних. Команда находится не в лучшей форме. Однако в последних встречах результаты улучшились.

У ФКСБ двухматчевая выигрышная серия. Удастся ли снова победить? Букмекеры затруднились назвать явного фаворита в предстоящей встрече.

ФКСБ и «Янг Бойз» до этого никогда не встречались. Командам предстоит впервые сыграть друг с другом.

«Янг Бойз»

Турнирное положение: «Янг Бойз» в нынешнем сезоне борется за медали в Швейцарии. Клуб набрал 14 очков в семи поединках. У «Янг Бойз» 4 победы, две ничьи и одно поражение.

Последние матчи: В стартовом матче Лиги Европы «Янг Бойз» очков не набрал. Команда дома уступила греческому «Панатинаикосу» со счетом 1:4.

Однако после этого «Янг Бойз» реабилитировался в чемпионате Швейцарии. В родных стенах удалось победить «Тун» со счетом 4:2.

Состояние команды: В чемпионате Швейцарии «Янг Бойз» отстает от лидера совсем немного. Расстояние составляет лишь один балл. Коллектив находится в приподнятом настроении. В ближайшее время есть шансы подняться на первую строчку.

Во второй половине сентября «Янг Бойз» действует не лучшим образом. В трех матчах зафиксированы два поражения.

Команда неудачно начала текущий розыгрыш Лиги Европы. Швейцарский клуб постарается наверстать упущенное во 2-м туре. Однако увезти очки из Румынии будет непросто.

Статистика для ставок

У ФКСБ двухматчевая выигрышная серия

Во второй половине сентября «Янг Бойз» из трех встреч проиграл две

Ранее команды друг с другом не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.48, а победа «Янг Бойз» — в 2.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.82 и 2.04.

Прогноз: ФКСБ удачно стартовал в Лиге Европы. А теперь команде предстоит сыграть перед своими болельщиками. Хозяевам по силам завоевать три очка.

Ставка: победа ФКСБ за 2.37.

Прогноз: В последних двух матчах ФКСБ не пропустил ни одного гола. Есть вероятность, что игра получится закрытой и команды слабо проявят себя в атаке.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.04.