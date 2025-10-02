«Страсбург» стартует с победы в Лиге конференций?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.95

«Слован» из Братиславы сыграет против французского «Страсбурга» в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 22:00 по мск.

«Слован»

Турнирная таблица: «Слован» — лидер чемпионата Словакии, клуб из Братиславы в 8 матчах набрал 18 очков, одержав 5 побед и сыграв 3 встречи вничью.

Последние матчи: Словацкий клуб одержал вторую победу подряд, сначала «Слован» обыграл «Дунайську Стреду» (3:2), а затем добился успеха в поединке против клуба «Тренчин» (2:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Слован» не проигрывал на протяжении пяти матчей, одержав четыре победы и сыграв один раз вничью. Все успехи клуба связаны с играми в чемпионате и Кубке Словакии.

«Страсбург»

Турнирная таблица: Во французской Лиге 1 «Страсбург» занимает 5 место, набрав 12 очков. Участник Лиги конференций на внутренней арене одержал 4 победы и потерпел 2 поражения.

Последние матчи: В минувшем туре чемпионата Германии «Страсбург» проиграл «Марселю» (1:2).

Не сыграют: Из-за травм французскому клубу не помогут Хулио Энсисо, Себастьян Нанаси, Максимиллиан Ойеделе, Сайду Соу и Абакар Силла.

Состояние команды: В пяти матчах французский коллектив одержал три победы и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Слован» — лидер чемпионата Словакии

«Страсбург» входит в топ-5 французской Лиги 1

«Слован» и «Страсбург» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.70, а победа «Слована» — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.

Прогноз: «Страсбург» — клуб топ-чемпионата Европы, соперник с которым предстоит сразиться, не должен создать проблем французскому клубу. Представитель Лиги 1 вполне может добиться положительного результата в гостевой игре.

1.95 Победа «Страсбурга» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Слован» — «Страсбург» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Победа «Страсбурга» с коэффициентом 1.95.

Прогноз: В среднем за матч «Страсбург» забивает по 2 мяча за игру, «Слован» тоже в районе 2 голов. Так что обе команды вполне могут забить друг другу и не раз. Ожидаем результативного футбола со стороны французев и словаков.

2.25 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Слован» — «Страсбург» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.