прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.05

Испанский клуб «Райо Вальекано» сыграет против македонской «Шкендии» в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 19:45 по мск.

«Райо Вальекано»

Турнирная таблица: В испанской Ла Лиге «Райо Вальекано» занимает 16 место, набрав 5 очков.

Последние матчи: В рамках минувшего тура испанский клуб потерпел минимальное поражение от «Севильи» (0:1).

Не сыграют: Испанцам не смогут помочь травмированные Луис Фелипе, Абдул Мумин и Рэнди Нтека.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Райо Вальекано» не может выиграть в Примере вот уже пять матчей подряд. Участник Лиги конференций сыграл два матча вничью, а в трех поединках потерпел поражение.

«Шкендия»

Турнирная таблица: «Шкендия» входит в топ-3 македонского первенства, набрав 20 очков, отставание от лидера — команды «Штруга» составляет 2 очка.

Последние матчи: «Шкендия» закрепился в лидерах внутреннего первенства после того, как одержала победу над «Силексом» (2:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Македонский клуб не проигрывает шесть матчей подряд, отметим, что «Шкендия» одержала пять побед и сыграла одну встречу вничью.

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» идет без побед пять матчей подряд

«Шкендия» одержала третью победу подряд

«Райо Вальекано» и «Шкендия» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.30, а победа «Омонии» — в 18.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.

Прогноз: Нет никаких сомнений в том, что «Райо Вальекано» одержит победу в этом матче. Да, испанцы не могут выиграть пять матчей подряд, однако игра против «Шкендии» как раз тот случай, когда команда Примеры может снова почувствовать вкус победы.

2.05 Фора «Райо Вальекано» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Райо Вальекано» — «Шкендия» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Фора «Райо Вальекано» (-2) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.00 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Райо Вальекано» — «Шкендия» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.