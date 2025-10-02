Испанский клуб «Райо Вальекано» сыграет против македонской «Шкендии» в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 19:45 по мск.
«Райо Вальекано»
Турнирная таблица: В испанской Ла Лиге «Райо Вальекано» занимает 16 место, набрав 5 очков.
Последние матчи: В рамках минувшего тура испанский клуб потерпел минимальное поражение от «Севильи» (0:1).
Не сыграют: Испанцам не смогут помочь травмированные Луис Фелипе, Абдул Мумин и Рэнди Нтека.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Райо Вальекано» не может выиграть в Примере вот уже пять матчей подряд. Участник Лиги конференций сыграл два матча вничью, а в трех поединках потерпел поражение.
«Шкендия»
Турнирная таблица: «Шкендия» входит в топ-3 македонского первенства, набрав 20 очков, отставание от лидера — команды «Штруга» составляет 2 очка.
Последние матчи: «Шкендия» закрепился в лидерах внутреннего первенства после того, как одержала победу над «Силексом» (2:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Македонский клуб не проигрывает шесть матчей подряд, отметим, что «Шкендия» одержала пять побед и сыграла одну встречу вничью.
Статистика для ставок
- «Райо Вальекано» идет без побед пять матчей подряд
- «Шкендия» одержала третью победу подряд
- «Райо Вальекано» и «Шкендия» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.30, а победа «Омонии» — в 18.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.
Прогноз: Нет никаких сомнений в том, что «Райо Вальекано» одержит победу в этом матче. Да, испанцы не могут выиграть пять матчей подряд, однако игра против «Шкендии» как раз тот случай, когда команда Примеры может снова почувствовать вкус победы.
Ставка: Фора «Райо Вальекано» (-2) с коэффициентом 2.05.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.