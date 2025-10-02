прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.30

2 октября в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Панатинаикос» и «Гоу Эхед Иглс». Начало игры — в 19:45 мск.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: команда из Афин смогла набрать только пять очков и сейчас идет на восьмой строчке в турнирной таблице греческого чемпионата.

За четыре тура «зеленые» смогли забить шесть мячей и столько же пропустили в свои ворота.

В Лиге Европы афинский коллектив стартовал с уверенной победы и сейчас находится в лидирующей группе команд.

Последние матчи: в прошлых турах «клеверные» победили «Панетоликос» (2:1) и сыграли вничью с «Олимпиакосом» (1:1).

До этого же афинцы проиграли «Кифисиа» (2:3) и поделили очки с «Левадиакосом» (1:1).

Также «Панатинаикос» в Лиге Европы выиграл у «Янг Бойза» (4:1) и победил «Афины Каллифея» (1:0) в Кубке Греции.

Не сыграют: травмированы Сирил Дессерс, Бартломей Драговски, Тин Едвай, Александр Еремеев, Даниэль Манчини, Филипп Макс, Милош Пантович и Тонни Вильена.

Состояние команды: подопечные Руя Витории провалили старт сезоне в греческом чемпионате. У «Панатинаикоса» уже есть отставание от лидирующей группы, но команда, конечно, доберет и будет бороться за топ-3.

Для Лиги Европы у «Панатинаикоса» состав не тот, но думается, что команде вполне по силам пробиться в плей-офф, а там уже будет крайне сложно.

«Гоу Эхед Иглс»

Турнирное положение: команда из города Девентер смогла набрать девять баллов и пока что идет только десятой в турнирной таблице нидерландской Эредивизи.

За семь туров «орлы» как забили, так и пропустили по 13 мячей.

На старте Лиги Европы нидерландский коллектив проиграл и пока что идет в группе аутсайдеров.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Нидерландов проиграла «Телстару» (2:4), но выиграла у «Зволле» (2:0) и «Волендама» (3:0).

Что касается Лиги Европы, то нидерландцы в первом туре уступили «ФКСБ» (0:1).

Не сыграют: в лазарете находятся Тибо Батен, Ксандер Бломме, Пим Сатхоф и Оскар Сивертсен.

Состояние команды: подопечные Мелвина Була в прошлом сезоне стали лишь седьмыми. «Гоу Эхед Иглс» является крепким середняком чемпионата Нидерландов и вряд ли команда сможет бороться за что-то большее.

В Лиге Европы тоже ничего ждать от «Гоу Эхед Иглс» не стоит. Выход в плей-офф станет для нидерландской команды грандиозным успехом.

Статистика для ставок

«Панатинаикос» выиграл 3 из последних 4 матчей

«Гоу Эхед Иглс» уступил в 2 последних матчах

«Панатинаикос» забивает на протяжении 6 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Гоу Эхед Иглс» — в 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.63 и 2.30.

Прогноз: команды в последнее время забивают не очень много, поэтому вполне могут не пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.30.

Прогноз: «Панатинаикос» сильнее и играет дома, поэтому должен побеждать.

Ставка: победа «Панатинаикоса» с форой-1 за 2.00.