прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.45

2 октября во 2-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Фейеноорд» и «Астон Вилла». Начало игры — в 22:00 мск.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Роттердамцы в своем чемпионате выступают успешно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Фейеноорд» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Роттердамцы одолели «Гронинген» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Браги» (0:1). А вот поединок с «АЗ Алкмааром» завершился паритетом (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Фейеноорд» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Роттердамцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда пропустила всего 4 мяча в 7 матчах Эредивизии.

Причем «Фейеноорд» неудачно противостоит «Астон Виллау». В единственном очном поединке пятнадцатилетней давности команда уступила сопернику (1:3).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Роттердамцы намерены побороться за выход в плей-офф Лиги Европы.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» в своем чемпионате явно не преуспевают. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» в 6 стартовых матчах набрала всего 6 очков. Команда отличилась 4 мячами при 6 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Вилланы» переиграли «Фулхэм» (3:1).

До того команда сумела одолеть «Болонью» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Сандерлендом» (1:1).

При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Юри Тилеманс — травмирован.

Состояние команды: «Вилланы» в последних матчах заметно прибавили. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Астон Вилла» победил в 2 своих последних поединках. В них команда пропустила в свои ворота всего один раз.

«Вилланы» в среднем пропускают аккурат гол за матч. Да и вообще, команда пока и близко не реализовала весь свой потенциал.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Вилланы» почувствовали вкус побед, да и голландцев явно не боятся.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» победила в 2 своих последних поединках

Роттердамцы в среднем забивают 2 гола за матч

«Фейеноорд» в среднем пропускает реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: «Астон Вилла» ныне встала в победную колею, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и роттердамцы в матчах с крепкими оппонентами не блещут.

2.45 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Фейеноорд» — «Астон Вилла» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.05 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Фейеноорд» — «Астон Вилла» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе не забьют за 2.05