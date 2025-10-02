В четверг, 2 октября, состоится матча второго тура Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» примет «Астон Виллу». Начало игры — в 22:00 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

45+1' Рефери добавил две минуты.

44' Проверка ВАР на пенальти «Виллы». Свободный удар назначил рефери.

43' «Вилланы» успокаивают игру. После углового мяч досталя именно им. Пока что катают мяч, ждут момента или перерыва, или ошибки голландцев, но ждут.

41' Только мяч забрали под контроль гости, тут же седьмой угловой заработали, все силы кидают в концовку первого тайма.

40' Ещё один угловой после шикарной работы Стейна, оставил Сем мяч в поле и после подачи шестой заработали угловой красно-белые.

39' Буэндиа снова мяч потерял перед штрафной, именно после перехватов голландцы проводят опасные атаки. Валенте получил передачу в центре поля, переложил на удобную и пробил, Бизот снова выручил, мяч ушёл на угловой.

Статистика матча 5 Удары в створ 1 3 Удары мимо 0 41 Владение мячом 59 7 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 7 Фолы 3

37' Ещё один угловой у ворот «Виллы», уже четвёртый. Снова Рид подаёт с фланга на Уэду, мяч пролетел мимо и только Макгин отправил мяч на угловой.

36' Ну вот ответ Маатсена, пробил с фланга поля, вроде отдавал передачу, но получился удар.

33' Унай Эмери будет думать как поменять игру в перерыве, пока что атаки нет у англичан, первую половину тайм тактика с забеганиями Уоткинса работала, но чуть плотнее и быстрее стали играть игроки «Фейеноорда» и концовка тайма за голландцами.

31' Гол забивает Уэда и нашёл всё-таки Мусса голову японца, арбитр сначала зафиксировал гол, а потом показал на штрафной. Ватанабе нарушает правила на Пау Торресе. Не везёт японцу, перевесил всех защитников в штрафной, пробил с дальней штанги головой, но удача на стороне англичан.

30' Угловой после удара Стейна.

29' По удару отметились команды после опасных моментов от хозяев поля. Сначала Зауэр пробил по воротам, в ответной атаке Уоткинс метров с 25 бил точно в урки Велленройттера.

26' С огнём играют гости, два опасных момент создали роттердамцы. Стейн пробил по воротам после фланговой передачи, Смал по флангу прорвался и сделал передачу на партнёра в центр штрафной, Маатсен спас от потенциального гола, мяч летел в пустые ворота. Мяч остался у хозяев поля и Рид снова подавал, Уэда головой пробил мимо ворот. Всё ближе к голу голландцы.

25' Рид отличную передачу в центра отдал за спину двух защитников и Уэда в касание пробил, но Бизот сократил дистанцию и на опыте отразил удар.

24' Вышли из-под голландского пресинга англичане, Уоткинс получил передачу на фланге, пока что это единственная опция в атаке. Пробить не получилось два защитника его прессинговали до боковой.

22' Тут же быструю атаку после перехвата соорудили хозяева поля, Мусса бил по воротам с угла в штрафной, пробил точно в руки Бизоту. Обыграл двух защитников и пробил, до этого Уэда пробил в Пау Торреса.

21' Немного успокоились команды, госи держат мяч на своей половине поля, вытягивают игроков «Фейеноорда». рукой небрежно в отборе сыграл Уэда, фол в центре поля.

18' Уоткинс убегает один на один с вратарём, отличная передача на быстрого нападающего, Ахмедходжич снова не удел оказался, Уоткинс обыграл вратрая, осталось только пробить и Ватанабе в последний момент спасает ворот. Удар от ворот, боковой зафиксировал офсайд.

17' Подаёт Макгин и Роджерс фолит в штрафной.

16' Решение арбитра осталось в силе. Пробил игрок «Виллы» по воротам, попал в защитника, второй удар нанёс Маатсен и мяч отлетел на угловой.

14' Судья пошёл смотреть на потенциальную красную карточку. Картина может изменится в самом начале игры, всё зависит от решения арбитра.

12' Первая жёлтая на Уоткинсе фолил Ахмедходжич. Опасный штрафной, длинной передачей отправили Уоткинса почти на рандеву с вратарём, но подкат защитника прервал атаку.

10' Розыгрыш в стиле Арнольда исполнил Уэда. Покатил мяч в центр после ложного замаха, и пробил мощно Стэйн метров с 14. Плотная оборона «вилланов» и мяч после блока улетает далеко за пределы штрафной.

09' Второй угловой заработали роттердамцы. Мусса пробил в ближний с угла штрафной, удар плотный поэтому пришлось отбитвать на угловой.

08' Мусса сначала красиво принял пяткой длинную передачу, затем отличный финт и передача на партнёра. Красиво играет игрок, Ван Перси должен оценить.

07' Снова пресинг и удачный отбор мяча, но удар Сауэра пришёлся в защитника, мяч ушёл в аут после выноса мяча из штрафной.

06' Команды играют в одинаково быстрый и прессингующий футбол. Сразу пять игроков прессинговали вратаря, отдал длинную передачу на Гуессана, игрок мяч выпустил в аут.

04' Опасный момент, разогнали атаку хозяева, в чужой штрафной Сауэр лежал, возможно пенальти, получил по ногам от защитника, но арбитр момент не посчитал опасным.

02' Первый угловой заработали хозяева поля. Уэда в центре штрафной врезался в защитника, очень мощно прыгнул и попал в Бизо. Два игрока на газоне лежали не долго, пожали друг другу руки, и с улыбкой на лице продолжает матч японец.

02' Первая интересная деталь, в заявке был Мартинес в воротах, но в старте вышел Бизот.

01' Две старейшие команды европейского футбола впервые встретились в очном матче.

01' Команды провели все нужные церемонии для начала встречи и начинаем наш матч. Поехали!

До матча

21:55 Командам остётся выйти на поле и после гимна Лиги Европы начнём матч.

21:45 Перед матчем, в ходе пресс-конференции, главный тренер «Фейенорда» Робин Ван Перси прокоментировал свои ожидания: «Астон Вилла — фантастическая команда с фантастическим тренером. Безусловно, они фавориты, но это не значит, что мы не будем делать все возможное ради победы. »

21:40 Матч пройдёт на особенном стадионе для «вилланов» — «Де Кейп». Именно здесь, в 1982 году бирмингемцы завоевали Кубок европейских чемпионов. Что касается нашего матча, прохладно на стадионе, 13 градусов и 67% влажность. Вместимость стадиона в Роттердаме — 51 177 зритель.

21:30 Матч обслужит судейеская бригада из Словении. Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Раде Обренович; Ассистенты рефери — Юре Прапротник, Грега Кордеж; Четвертый рефери — Давид Смайц; Судья ВАР — Ален Борошак

Стартовые составы

«Фейеноорд»: Велленройтер; Рид, Ахмедходжич, Ватанабэ, Смал; Валенте, Стейн, Хван; Хадж Мусса, Уэда, Зауэр

«Астон Вилла»: Мартинес; Кэш, Конса, Торрес, Матсен; Камара, Макгинн, Роджерс; Гессанд, Буэндия, Уоткинс

«Фейеноорд»

Как сказал Защитник «Фейеноорда» Дживайро Рид в интервью перед матчем — «Когда мы узнали результаты жеребьевки, этот матч выделялся сразу». Команду Робина Ван Перси ждут ещё серьёзные проверки по дороге, «Бетис» и «Штутгарт» поджидают команду в 5 и 8 турах, но учитывая поражение «Браге» (0:1), команда будет настроена только на победу в матче.

Что касается формы команды, роттердамцы идут на первой строчке без поражений, но и серьёзных проверок не было, кроме матча с «АЗ Алкмаар» — 3:3 закончился матч и вторая красная для команды в сезоне, уже трижды игроки «Фейнорда» покидали поле из-за удаления.

Форму команда набрала, есть осечки, но в целом настрой у команды боевой по словам Робина Ван Перси. Команда действительно смотрится неплохо, учитывая, что летом команду покинули ключевые игроки — Игор Пайшао перешёл в «Марсель», Давид Ханко перебрался в Мадридский «Атлетико», а Антони Миламбо перешёл в «Брентфорд». «Брентфорд» дважды обыграл в кубке и чемпионате англии «Астон Виллу».

«Астон Вилла»

Команда Уная Эмери идёт на 16 месте в АПЛ, вылетела из третьего круга кубка Англии проиграв по пенальти «Брентфороду» 1:1 — (3:5 п.), от катастрофы спасает единственная победа в Лиге Европы и ставка именно на еврокубки, учитывая историю побед тренера бирмингемцев.

Ожидаем сложный матч для Унайя Эмери и команды. Можно выделить несколько проблем, здесь и не лучшая форма команды в АПЛ, травмирован Мингс и приболел Санчо, также отсутствуют — Тилеманс, Онана, Баркли и Гарсия. На опыт тренера рассчитывают все, как и на опытных игроков команды.

В прошлом матче Лиги Европы, «вилланы» одолели «Болонью», единственный гол мощным ударом из-за штрафной забил капитан Джон Макгин. Также, ждём перфоманса от Маллена, он пока что очков не набрал, но перед игрой положительно отозвался о тренере, его богатой истории выступлений в еврокубках, и важности победы в первом матче.

