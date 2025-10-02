2 октября в 5-м туре в группе С Кубка России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Ростов». Начало матча — в 19:30 мск.
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: махачкалинский клуб лидирует в квартете С, набрав 11 очков после четырех матчей.
В активе «Динамо» три победы и один матч вничью. Махачкалинцы забили семь мячей и пропустили три в свои ворота.
Последние матчи: в последнем матче Кубка «Динамо» обыграл «Пари НН» со счетом 2:1.
Ранее клуб был сильнее «Ростова» со счетом 3:1, заработал два очка в поединке против «Спартака» (1:1) и вновь обыграл «Пари НН» (1:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Состояние команды: «Динамо» имеет все шансы завершить групповой этап Кубка России на первом месте в квартете С. Для махачкалинцев крайне важна будет победа в этом поединке.
«Ростов»
Турнирное положение: «Ростов» замыкает группу С, занимая последнее место с тремя баллами в активе.
В активе клуба одна победа и три поражения. Команда Джонатана Альбы забила три мяча в турнире, пропустив семь в свои.
Последние матчи: в последнем матче Кубка «Ростов» неожиданно обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
Ранее клуб потерпел три поражения подряд. В первом туре «Ростов» проиграл «Спартаку» со счетом 0:2, неудачно выступил против «Пари НН» (0:1) и потерпел разочарование во встрече с махачкалинским «Динамо» (1:3).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ростов» проваливает выступление в Кубке России и пока не понятно, как подопечные Джонатана Альбы планируют решить эту задачу.
Статистика для ставок
- «Ростов» одержал всего одну победу в турнире
- «Динамо» идет без поражений в Кубке России
- В последней личной встрече победу одержало «Динамо»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.20, а победа «Мальме» — в 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.48 и 1.56.
Прогноз: Ожидаем победу хозяев в матче. Это основная ставка.
Ставка: Победа «Динамо» в матче за 2.65.
Прогноз: Ожидаем ТБ 3 в матче. Это дополнительная ставка.
Ставка: ТБ 3 в матче за 3.95.