прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.65

2 октября в 5-м туре в группе С Кубка России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Ростов». Начало матча — в 19:30 мск.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: махачкалинский клуб лидирует в квартете С, набрав 11 очков после четырех матчей.

В активе «Динамо» три победы и один матч вничью. Махачкалинцы забили семь мячей и пропустили три в свои ворота.

Последние матчи: в последнем матче Кубка «Динамо» обыграл «Пари НН» со счетом 2:1.

Ранее клуб был сильнее «Ростова» со счетом 3:1, заработал два очка в поединке против «Спартака» (1:1) и вновь обыграл «Пари НН» (1:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Состояние команды: «Динамо» имеет все шансы завершить групповой этап Кубка России на первом месте в квартете С. Для махачкалинцев крайне важна будет победа в этом поединке.

«Ростов»

Турнирное положение: «Ростов» замыкает группу С, занимая последнее место с тремя баллами в активе.

В активе клуба одна победа и три поражения. Команда Джонатана Альбы забила три мяча в турнире, пропустив семь в свои.

Последние матчи: в последнем матче Кубка «Ростов» неожиданно обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

Ранее клуб потерпел три поражения подряд. В первом туре «Ростов» проиграл «Спартаку» со счетом 0:2, неудачно выступил против «Пари НН» (0:1) и потерпел разочарование во встрече с махачкалинским «Динамо» (1:3).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ростов» проваливает выступление в Кубке России и пока не понятно, как подопечные Джонатана Альбы планируют решить эту задачу.

Статистика для ставок

«Ростов» одержал всего одну победу в турнире

«Динамо» идет без поражений в Кубке России

В последней личной встрече победу одержало «Динамо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.20, а победа «Мальме» — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.48 и 1.56.

Прогноз: Ожидаем победу хозяев в матче. Это основная ставка.

2.65 Победа «Динамо» в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Динамо» Махачкала — «Ростов» принесёт чистый выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Победа «Динамо» в матче за 2.65.

Прогноз: Ожидаем ТБ 3 в матче. Это дополнительная ставка.

3.95 ТБ 3 в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.95 на матч «Динамо» Махачкала — «Ростов» принесёт чистый выигрыш 2950₽, общая выплата — 3950₽

Ставка: ТБ 3 в матче за 3.95.