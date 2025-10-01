прогноз на матч Азиатской Лиги чемпионов, ставка за 2.00

1 октября во 2-м туре основного этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Ульсан Хёндэ». Начало игры — в 15:15 мск.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» в своем чемпионате выступает не столь успешно. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Шанхай Шеньхуа» на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» разгромил «Мэйчжоу Хакку» (6:1).

До того команда подписала мировую с «Чэнду» (1:1). А вот поединок с «Канвоном» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Шанхай Шеньхуа» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» нынче выглядит не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с провальными.

Причем «Шанхай Шеньхуа» традиционно неудачно противостоит «Ульсан Хёндэ». Все три очных поединка были проиграны.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда Леонида Слуцкого постарается найти бреши в обороне соперника.

«Ульсан Хёндэ»

Турнирное положение: «Ульсан Хёндэ» в своем чемпионате не преуспевает. Команда ныне пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Ульсан Хёндэ» в 31 матче набрал лишь 37 очков. Команда отличилась 37 мячами при 40 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Ульсан Хёндэ» не смог переиграть «Тэгу» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Аньянгом» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Чэнду» (2:1).

При этом «Ульсан Хёндэ» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Южнокорейцы крепки, и вполне способны прибавить. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Ульсан Хёндэ» не блещет стабильностью результатов. Южнокорейцы чередуют успешные поединки с откровенно блеклыми.

«Ульсан Хёндэ» в среднем пропускают чаще гола за матч. А вот в Азиатской Лиге чемпионов команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Ульсан Хёндэ» постарается воспользоваться проблемами китайцев.

Статистика для ставок

Китайцы не проигрывают 2 матча кряду

«Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

«Ульсан Хёндэ» одолел шанхайцев во всех 3 очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.

Прогноз: Китайцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей, и уж точно будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, к тому же южнокорейцы не столь стабильны в плане игры и результатов.

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25