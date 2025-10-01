1 октября во 2-м туре основного этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Ульсан Хёндэ». Начало игры — в 15:15 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» в своем чемпионате выступает не столь успешно.  Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Шанхай Шеньхуа» на 3 очка отстает от лидера.  А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Шанхай Шеньхуа» разгромил «Мэйчжоу Хакку» (6:1).

До того команда подписала мировую с «Чэнду» (1:1).  А вот поединок с «Канвоном» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу.  В этих поединках «Шанхай Шеньхуа» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» нынче выглядит не столь монолитно.  Команда чередует успешные поединки с провальными.

Причем «Шанхай Шеньхуа» традиционно неудачно противостоит «Ульсан Хёндэ».  Все три очных поединка были проиграны.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Команда Леонида Слуцкого постарается найти бреши в обороне соперника.

«Ульсан Хёндэ»

Турнирное положение: «Ульсан Хёндэ» в своем чемпионате не преуспевает.  Команда ныне пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Ульсан Хёндэ» в 31 матче набрал лишь 37 очков.  Команда отличилась 37 мячами при 40 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно.  «Ульсан Хёндэ» не смог переиграть «Тэгу» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Аньянгом» (0:0).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Чэнду» (2:1).

При этом «Ульсан Хёндэ» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Южнокорейцы крепки, и вполне способны прибавить.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Ульсан Хёндэ» не блещет стабильностью результатов.  Южнокорейцы чередуют успешные поединки с откровенно блеклыми.

«Ульсан Хёндэ» в среднем пропускают чаще гола за матч.  А вот в Азиатской Лиге чемпионов команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  «Ульсан Хёндэ» постарается воспользоваться проблемами китайцев.

Статистика для ставок

  • Китайцы не проигрывают 2 матча кряду
  • «Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
  • «Ульсан Хёндэ» одолел шанхайцев во всех 3 очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00.  Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.

Прогноз: Китайцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей, и уж точно будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, к тому же южнокорейцы не столь стабильны в плане игры и результатов.

2.00П1Ставка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Ульсан Хёндэ»  позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.25Обе не забьютСтавка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.25 на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Ульсан Хёндэ»  принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе не забьют за 2.25