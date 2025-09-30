30 сентября на групповом этапе Кубка России по футболу сыграют «Краснодар» и «Динамо» Москва. Начало встречи — мск.

«Краснодар»

Турнирное положение: после 4 туров «Краснодар» с 9 очками лидирует в группе В.

Последние матчи: в четвертом туре Кубка России команда Мурада Мусаева выиграла в гостях у «Крыльев Советов» со счетом 2:1. На протяжении всей встречи «Краснодар» уверенно владел инициативой и заслуженно взял три очка. Голы забивали Дуглас Аугусто и Козлов.

В чемпионате была ничья в гостях с «Ростовом» (0:0) и поражение дома от «Зенита» (0:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Жубал (з), Кобнан (п), Черников (п), Фуртадо (п), дисквалифицирован — Кривцов (п).

Состояние команды: сейчас «Краснодар» испытывает небольшой спад и в последних двух матчах РПЛ набрал всего одно очко, позволив приблизиться к себе конкурентам. При этом команда выглядит неплохо, но пропала острота впереди и реализация моментов.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: сейчас «Динамо» Москва располагается на второй строчке в группе В Кубка России с 7 очками.

Последние матчи: в 4-м туре Кубка России команда Валерия Карпина разгромила в гостях «Сочи» со счетом 4:0. Уже к перерыву «Динамо» Москва вело с разницей в три мяча после голов Маохуба, Скопинцева и Маричаля, а после перерыва Тюкавин забил свой первый гол после травмы.

В чемпионате России были обыграны в гостях «Крылья Советов» (3:2) и «Оренбург» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Гомес (п), Чавес (п), Майсторович (з), дисквалифицирован — Окишор (п).

Состояние команды: с каждым матчем динамовские игроки все лучше понимают требования Карпина и прибавляют с каждым матчем. С учетом Кубка России «Динамо» Москва выиграло три матча кряду и существенно поднялось в таблице. Неплохо вписался в игру команды и Антон Миранчук, который сразу наладил взаимопонимание с Бителло, Фоминым и Глебовым.

Статистика для ставок

В первом круге Кубка России «Краснодар» в гостях одержал разгромную победу (4:0)

В первом круге РПЛ «Краснодар» тоже был сильнее (1:0)

В прошлом сезоне в РПЛ «Краснодар» выиграл обе встречи (1:0, 3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 1,95, а на «Динамо» Москва — 3,70, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,12, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.

Прогноз: сейчас «Динамо» Москва набрало ход и точно не будет в этой игре идти андердогом, даже с учетом предполагаемой ротации и потерь в составе хозяев бело-голубые не должны проигрывать.

1.85 Гости не проиграют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Основная ставка: «Динамо» Москва не проиграет за 1,85.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант с забитыми голами.

2.05 ОЗ+ТБ2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал 2,5 за 2,05.