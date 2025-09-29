прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.26

29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 16:30 мск.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» бьются за выход в РПЛ. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Урал» на 2 очка отстает от лидера. Да и отличилась команда 19 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шмели» в Кубке России переиграли ПСК (2:1).

До того команда не сумела одолеть «Ротор» (0:0). А вот поединок с «Уфой» принес три зачетных балла (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Урал» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Шмели» нынче пребывают в приличных кондициях. Да и подбор игроков у команды на зависть многим.

Причем «Урал» традиционно удачно противостоит «Волге». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шмели» намерены закрепиться в зоне прямого повышения в классе.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане ходят в середняках «лучшей лиги мира». Команда ныне пребывает на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «СКА-Хабаровск» на 5 очков опережают опасную зону. Вот только отличилась команда 10 забитыми мячами в 11 турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Хабаровчане уступили «Родине» (0:3).

До того команда нанесла поражение новороссийскому «Черноморцу» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Челябинском» (1:1).

При этом «СКА-Хабаровск» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Хабаровчане нынче выглядят не столь ярко. Команда имеет заметные сложности в плане реализации.

При этом «СКА-Хабаровск» уже 16 лет не может одолеть уральцев. А вот в свои ворота команда пропустила 12 мячей.

Вот только победы даются команде весьма натужно. Да и подбор игроков у хабаровчан достаточно скромный.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«СКА-Хабаровск» в среднем забивает чуть реже гола за матч

«Шмели» не проигрывают 7 матчей кряду

«Урал» в среднем пропускает реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.32, а победа оппонента — в скромные 7.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.87.

Прогноз: «Урал» способен еще прибавить в плане реализации, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева сражаются за повышение в классе, да и оппонент в последних матчах выглядит бледновато.

2.26 Фора «Урала» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Урал» — «СКА-Хабаровск» принесёт прибыль 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: Фора «Урала» -1.5 за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

2.14 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Урал» — «СКА-Хабаровск» позволит вывести на карту выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Обе забьют за 2.14